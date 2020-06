WWDC 2020: Das hat Apple nicht vorgestellt

iOS 14: Haben nicht alle Features den Sprung geschafft?

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es zahlreiche Leaks zu iOS 14. Auf der WWDC 2020 kündigte Apple nun das neue Betriebssystem an und dabei vermissten wir einige der Gerüchte. Dazu gehört etwa die Sortierung von Hintergrundbildern in Kategorien sowie die Möglichkeit, dass Drittanbieter Wallpaper direkt in die Einstellungen übertragen können.

Dies war nicht der einzige fehlende Punkt. Die Leaker machten uns iOS 14 ein Feature besonders schmackhaft: Drittanbieter-Apps als Standardanwendungen. In gewisser Weise lieferte Apple dies, aber beschränkt die Funktion lediglich auf den Webbrowser und die Mail-App. Wir hätten es gerne noch für den Kalender sowie die Navigation gesehen.

Hardware: Wo blieb die Hardware?

Seit Monaten sind Leaks zu neuer Hardware im Umlauf, aber Apple konzentriert sich lediglich auf die neuen ARM-Macs – zumindest die Technologie. Ein erstes offizielles Gerät zeigte man nicht, sondern vertröstete auf Ende 2020. Es bleibt die Frage: Welche Mac wird zuerst auf ARM-Chips umgerüstet?

Keine AirTags in Sicht. Schon vor über einem Jahr gab es Hinweise auf die kleinen Tracker von Apple, die mit Bluetooth und Ultrabreitband-Technologie das Auffinden von Gegenständen vereinfachen sollten.

Auch der iMac sowie der iMac Pro haben weder neue Hardware noch ein Redesign erhalten. Nach mehr als zehn Jahren wird es allmählich Zeit. Vielleicht überrascht uns Apple noch mit einem neuen Design, wenn man auf die ARM-Technologie umsteigt.

Beim Thema Audio konnte Apple zwar mit einigen Software-Ankündigungen für die AirPods und AirPods Pro überraschen, aber neue Hardware gibt es trotz der Gerüchte nicht. Demnach wird es vorerst weder einen neuen HomePod noch AirPods 3 geben. Auch von den spekulierten „AirPods Studio“, die Leaker als neue Over-Ear-High-End-Kopfhörer beschreiben und die in Konkurrenz zu den Sennheiser Momentum sowie Bose QC35II treten sollen.

