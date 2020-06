WhatsApp: So sind deine Daten im Internet zu finden

Oh je. Facebook hat es nicht leicht. Während man Milliarden Nutzerdaten verwaltet, treten in den vergangenen Jahren immer wieder größere Datenpannen auf. Nun erwischte es den Messenger WhatsApp, den Facebook vor einigen Jahren übernahm. Wie der Sicherheitsforscher Athul Jayaram berichtet, gab es eine grobe Lücke in WhatsApp, die die Telefonnummer von Nutzer für die Google-Suche indexierte, wenn man das „Click to Chat“-Feature verwendet hat.

Was war passiert?

Mit der „Click to Chat“-Funktion kannst du einen Weblink mit deiner Telefonnummer erstellen. Dadurch kann jemand einen Chat mit dir beginnen, ohne dass er deinen Nummer im Telefonbuch gesichert hat. Auf der offiziellen Website erklären die Entwickler die Funktionsweise ausführlich.

Laut dem Forscher fehlte es den Weblinks allerdings an einer wichtigen Datei, die die Indexierung durch Google und andere Suchmaschinen verhindern soll. Dadurch gelangten rund 300.000 Telefonnummern in die Suchergebnisse, wenn man via „site:wa.me“ suchte. Wie TechCrunch berichtet, soll WhatsApp die Lücke bereits geschlossen haben und damit eine weitere Indexierung der Nummern verhindern.

Während die Lücke zwar geschlossen ist, zeigt dies einmal mehr, wie leicht Daten zugänglich sein können, wenn die Entwickler eine Kleinigkeit vergessen.

Habt ihr das Feature schon genutzt oder war es euch bislang unbekannt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

