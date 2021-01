Teilt WhatsApp doch keine Daten mit Facebook? Deshalb solltest du beides löschen

Was passiert am 8. Februar? Aktuell zeigt WhatsApp allen Nutzern eine In-App-Meldung an, die über eine Änderung der Nutzungsbedingungen sowie der Datenschutzrichtlinien informiert. Ab Anfang Februar sollen sie in Kraft treten und sorgen schon jetzt für Verunsicherung – bei Nutzern und bei uns. Wie wir kürzlich berichteten, hießt es, dass der Messenger noch mehr Daten mit Facebook teilen wird. Man möchte dadurch bessere Analysen durchführen und gezielter werben können. Der einzige Weg, dies zu umgehen, soll das Löschen sein, da die Zustimmung verpflichtend ist. Diesen Meldungen widerspricht nun Niamh Sweeney, die bei WhatsApp für die Richtlinien zuständig ist.:

Ihr zufolge soll sich in Europa gar nichts an den bisherigen Bedingungen ändern. Stattdessen klärt man nun besser auf, was mit deinen Daten eigentlich geschieht. Aus diesem Grund sei die Zustimmung reine Formsache. Außerdem ist die Umsetzung zumindest in Europa und damit auch Deutschland kaum möglich, da die Gesetzgebung die Sammlung von nicht für den Dienst relevanten Daten verbietet. In den Nutzungsbedingen klingt dies jedoch anders:

Wir gehören zu den Facebook-Unternehmen. Als Teil der Facebook-Unternehmen erhält WhatsApp Informationen von den Facebook-Unternehmen und teilt auch Informationen mit diesen. Wir können mithilfe der von ihnen erhaltenen Informationen und sie können mithilfe der Informationen, die wir mit ihnen teilen, unsere Dienste bzw. ihre Angebote betreiben, bereitstellen, verbessern, verstehen, individualisieren, unterstützen und vermarkten. Dies umfasst auch die Unterstützung bei der Verbesserung von Infrastruktur und Auslieferungssystemen, das Erlangen von Informationen darüber, wie unsere bzw. ihre Dienste genutzt werden, die Unterstützung von uns bei der Bereitstellung einer Möglichkeit für dich zum Verbinden mit Unternehmen und die Absicherung der Systeme. Wir teilen auch Informationen, um Spam, Bedrohungen, Missbrauch oder Verletzungsaktivitäten zu bekämpfen und um die Sicherheit auf allen Produkten der Facebook-Unternehmen zu fördern. Deine WhatsApp Nachrichten werden jedoch nicht für andere sichtbar auf Facebook geteilt. Tatsächlich nutzt Facebook deine WhatsApp Nachrichten nicht für irgendeinen anderen Zweck, als uns beim Betreiben und bei der Bereitstellung unserer Dienste zu unterstützen.

Demnach scheint WhatsApp schon länger mehr Daten mit Facebook zu teilen und macht dies nun offiziell. Unklar ist jedoch, dass die neuen Bedingungen auch in Europa auftauchen und man zustimmen muss, obwohl sie laut den Aussagen von Sweeney hierzulande gar nicht zutreffen. Ohnehin sollte man WhatsApp und Facebook mit Vorsicht genießen und nicht für einen vertraulichen Datenaustausch verwenden. Im Idealfall sollte man gänzlich darauf verzichten. Hierfür gibt es deutlich bessere Alternativen, die wir dir hier vorgestellt haben.

