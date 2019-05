Schon seit Jahren gerät Facebook immer wieder in die Schlagzeilen wegen Problemen beim Datenschutz. Auch das Tochterunternehmen WhatsApp scheint hier keine Ausnahme zu sein. Wie nun bekanntwurde, gab es in der App eine schwerwiegende Sicherheitslücke, die es Dritten ermöglichte Spionagesoftware zu installieren, die üblicherweise nur an Regierungen ausgegeben wird. Teilweise soll dies tatsächlich vorgekommen sein.