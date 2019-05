10.05.2019 - 16:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



In den letzten Jahren arbeitete Apple hart daran, dass iOS 11 und auch iOS 12 für möglichst viele Geräte veröffentlicht werden, während zuvor stets einige wenige Smartphones und Tablets keine Updates mehr erhielten. Laut einem aktuellen Gerücht könnten im diesen Jahr einige iOS-Gerät keine Aktualisierung auf iOS 13 erhalten. Dies möchte zumindest die französische Seite iPhoneSoft.fr herausgefunden haben.

Wie der französische Blog berichtet, soll Apple mit iOS 13 einige Geräte nicht mehr unterstützen. Dazu gehören das iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE sowie das iPad Air und iPad mini 2. Genau diese Aufzählung sorgt für Verwunderung über den Wahrheitsgehalt des Gerüchts. Natürlich könnte Apple mit dem nächsten großen Update die Unterstützung für diverse Geräte einstellen, aber die Liste ist sehr widersprüchlich.

Wird Apple inkonsequent bei den Updates?

Es macht beispielsweise die Aufzählung des iPhone SE äußerst stutzig. Dieses verfügt nämlich über den gleichen A9-Chip wie das iPad (5. Generation), iPhone 6s oder iPhone 6s Plus, welche wohl noch unterstützt werden soll. Wieso sollte Apple also das SE nicht mehr mit einem Update bedenken, aber das iPhone 6s schon? Auch die Displaygröße kann es nicht sein, da der iPod touch (6. Generation) ebenfalls nicht auf der Liste erscheint, obwohl er über die gleiche 4-Zoll-Diagonale verfügt. Zudem ist der letzte iPod auch mit dem schwächeren A8-Chip ausgestattet.

Aufgrund dieser Ungereimtheiten ist dieses Gerücht mehr als fragwürdig. Bisher hatte Apple stets Geräte mit bestimmten Chips von neuen Update-Zyklen ausgeschlossen. Daher würde realistischer erscheinen, wenn Apple in diesem Jahr Geräte mit dem A7-Chip – also das iPhone 5s, iPad Air, iPad mini 2 und iPad mini 3 – mit iOS 13 nicht mehr unterstützt. Spätestens zur WWDC 2019 in weniger als vier Wochen wissen wir dann mehr.

