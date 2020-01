WhatsApp vorerst ohne Werbung - zumindest fast

Im Jahr 2014 übernahm Facebook den beliebten Messenger WhatsApp. Damals kostete der Dienst noch jährlich einen Euro. Nach der Übernahme schaffte der Social-Media-Riese die Jahresgebühr ab und suchte seither nach neuen Einnahmequellen. 2018 kam man dann auf die Idee Werbung in den Chats zu schalten sowie anderen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, Nutzer direkt in WhatsApp zu kontaktieren und auch Status-Nachrichten zu schalten. Im vergangenen Jahr führte man trotz der Kontroverse einige Tests mit den Ideen durch.

WhatsApp erhält nur eine Light-Version der Werbung

Wie das Wall Street Journal nun berichtet, hat Facebook das Team hinter dem umstrittenen Projekt aufgelöst und den fertiggestellten Code aus der Anwendung entfernt, sodass Nutzer keine Nachrichten von Unternehmen erhalten werden. Während der größte Kritikpunkt abgewandt scheint, wird es dennoch Werbung in WhatsApp geben.

Ähnlich wie bei Instagram will Facebook Geschäftskunden anbieten, dass diese Werbeanzeigen nicht in Chats, wohl aber im Status-Tab von WhatsApp schalten können. Dies soll sich zu einem wichtigen Punkt bei der Monetarisierung von WhatsApp entwickeln. Wann allerdings mit der Umsetzung zu rechnen sei, ist derzeit noch nicht bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass noch in diesem Jahr eine Testphase durchgeführt wird.



