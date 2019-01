17.01.2019 - 10:05 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Vor einigen Tagen hatte Apple-CEO Tim Cook über die Prognosen für das erste Fiskalquartal 2019 gesprochen. Während ein umfangreicher Finanzbericht demnächst folgen wird, gab Cook bereits zu verstehen, dass die gesteckten Umsatzziele nicht erreicht werden können und reduzierte sie daher um mehrere Milliarden US-Dollar. Dies soll vor allem an den iPhone-Verkäufen liegen, die hinter den Erwartungen liegen. Nun zieht das Unternehmen weitere Konsequenzen.

Wie Bloomberg (via 9to5Mac)aktuell berichtet, wird Apple aufgrund der geringeren Umsätze weniger Personal in einigen Abteilungen einstellen als geplant. Dies soll CEO Tim Cook kürzlich auf einem Mitarbeiter-Meeting bekanntgegeben haben. Dazu äußerte er auch, dass bestimmte Bereiche wie etwa der Ausbau des Teams für künstliche Intelligenz nicht betroffen sein soll und weitere neue Mitarbeiter „rapider Geschwindigkeit“ erhalten wird, während dies natürlich „kein Messstab für die Wichtigkeit der Abteilung“ darstellen soll. Allerdings klang dies vorher anders an, wobei es immerhin keine Entlassung geben wird, sondern „nur“ weniger neue Mitarbeiter.

Laut Bloomberg sollen sich nach dem Mitarbeiter-Meeting führende Manager, Abteilungsleiter und die SVPs zusammengesetzt haben, um weitere Pläne zu besprechen. Daraus ging dem Bericht zufolge hervor, dass „die langsamen iPhone-Verkäufe eine Chance für neue Innovationen“ darstellen kann. Mit dieser Aussage macht man Hoffnung, dass Apple durch den Einbruch wachgerüttelt wird. Zuvor warfen Nutzer und Pressevertreter dem Unternehmen vor, dass es an Innovationskraft verloren haben und anderen Anbietern eher hinterher als vorweg zu laufen. Daneben geben viele Nutzer an, dass auch die Preispolitik des Unternehmens für Unmut sowie Länge Upgrade-Zyklen sorgt. Wie wird Apple dem (abwärts-)Trend entgegenwirken?

