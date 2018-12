Sie können übrigens den Film heute noch um 23:15 Uhr auf HR schauen. Oder Sie schalten morgen früh, am 26. Dezember, auch um 9:00 Uhr im Programm des BR und des RBB ein, oder um 16:10 Uhr im MDR. Am 28. Dezember läuft er dann um 19:30 Uhr noch einmal auf KIKA.

Bei „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ handelt es sich um einen Märchenklassiker aus Tschechien, der schon viele Jahre zu Weihnachten läuft und gerne auch von kleineren Zuschauern geguckt wird. Diese Adaption des Aschenputtel-Themas können Sie zum Beispiel jederzeit bei Amazon Prime Video oder über Netflix anschauen. Bei iTunes können Sie den Film momentan in HD kaufen oder leihen.

Weihnachten ist gerettet: Die besten Weihnachtsfilme im iTunes Store, auf Netflix und Amazon Prime Video. Sieht man von Stromausfällen und der eigenen Arbeit ab, gibt es für Sie keinen Grund, Weihnachten nicht mal ein wenig auszuspannen. Dazu bietet es sich zum Beispiel an, auf dem Sofa, vor dem Fernseher einen Film zu genießen. Es gibt natürlich neben speziellen Weihnachtsgeschichten in Filmform auch echte „Klassiker“, die zu Weihnachten gerne immer mal wieder geguckt werden. Darüber hinaus präsentieren im Zeitalter der Streamingdienste diese zum Teil komplett neue Interpretationen der „Weihnachtsgeschichte“. Wir präsentieren Ihnen eine Sammlung an Filmvorschlägen, die Sie zu Weihnachten oder „zwischen den Jahren“ genießen können. Erwarten Sie diesmal nicht zu viel Action.