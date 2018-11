2001, Blade Runner, Matrix und mehr: Diese 22 Sci-Fi-Filme muss jeder gesehen haben. Science-Fiction ist ein Genre aus Film und Literatur, das sich neben der Fantasy großer Beliebtheit erfreut. Dem Namen nach verbindet es Elemente der „Wissenschaft“ mit denjenigen der „Fiktion“. Es werden in der Regel Utopien entwickelt, die Zeigen, wie es in einer Zukunft ausschauen könnte. Es werden aber auch Dystopien gezeigt, wie irgendwann alles aus dem Ruder laufen könnte. Es gibt allerdings auch Sci-Fi-Stoff, der in den Genwart stattfindet oder sogar einen Blick in die Vergangenheit wirft. So oder so wollen wir Ihnen nun nicht die vermutlich besten elf Filme präsentieren, sondern diejenigen, von denen wir glauben, dass Sie sie gesehen haben sollten.