29.11.2018 - 13:33 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich



Vielleicht sind Kopfhörer und Lautsprecher-Boxen der kleinste gemeinsame Nenner, wenn es um Geschenke geht, denn Musik, Radio, Hörbücher oder Podcasts hört fast jede/r. Wir haben einige vielversprechende Modelle herausgesucht und unter die Lupe genommen. Zwar haben alle hier vorgestellten Geräte ihre speziellen Vorzüge, doch eines haben sie alle gemein: sie sind modern, sehen gut aus und sind auf verschiedene Hör-Szenarien eingestellt.

Diese kleinen und in einem stilvollen Gehäuse sitzenden True Wireless In-Ear Ohrhörer MOMENTUM von Sennheiser (299 Euro) machen den Alltag mit Kopfhörern zum Genuss. Herausragende Stereoklangqualität wird durch die audiophilen 7-mm großen dynamischen Wandler von Sennheiser garantiert. Mit Siri oder dem Google Assistant interagieren Sie mühelos über eine intuitiv nutzbare Touch-Oberfläche. Sehr nützlich ist das sogenannte Transparent-Hearing-Feature, durch das Sie wahlweise Ihre Umwelt besser hören oder an Gesprächen teilnehmen können, ohne die In-Ear Ohrhörer entfernen zu müssen. Die Akkulaufzeit beträgt vier, mit dem in der Transportbox integrierten Akku sogar bis zu zwölf Stunden. Und ein lästiges Herumfummeln an Schaltern und Knöpfen entfällt, da sich die MOMENTUM True Wireless automatisch ausschalten, wenn sie nicht verwendet werden oder verstaut sind.

(Bild: Jabra)

Langer Audiogenuss

Sind Sie viel unterwegs, müssen viel telefonieren und wollen zwischendurch gerne bei Musik, Hörbüchern oder Podcasts entspannen? Dann sollten Sie umständliche Kabel und den Wechsel zwischen Smartphone und Kopfhörern vermeiden und gleich das Jabra Elite 65t (119,90 Euro) wählen. Die True Wireless In-Ear-Kopfhörer versorgen Sie bis zu 15 Stunden täglich mit Audioerlebnissen und Kontakt zu Telefonpartnern oder Alexa, Siri und Google Now. Und sie verfügen über einen anpassbaren Equalizer sowie einen erstklassigen Klang dank Vierfach-Mikrofon-Technologie. Erhältlich ist das Headset in den Farben Schwarz, Beige und Braun.

(Bild: Bowers & Wilkins)

Die Welt ausblenden

Das Treiben der Welt um Sie herum kann nerven und den Klang Ihrer Musik empfindlich stören. Der kabellose Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer PX von Bowers & Wilkins (399 Euro) schirmt mit seiner Geräuschunterdrückungsfunktion jeden Lärm effektiv ab. Weiche Ohrpolster und ein Akku, der bis zu 22 Stunden lang hält, lassen Sie den legendären Bowers & Wilkins-Klang auch auf längeren Reisen genießen. Um die Musik zu pausieren, müssen Sie nichts weiter tun, als einen Hörer von Ihrem Ohr entfernen; die implementierten Sensoren reagieren und warten, bis Sie den PX wieder vollständig aufsetzen.

(Bild: Nubert)

Klangvolle Verbindungswunder

Profis am Schnittplatz oder im Studio werden Nuberts Aktivmonitore nuPro X-3000 (585 Euro/Stück) nicht nur wegen ihrer vielfältigen Verbindungsmöglichkeiten lieben: Die Kompaktlautsprecher können per USB am Rechner, am Audio-Interface via XLR oder AES, aber auch an HiFi-Geräten oder per Bluetooth am Smartphone angeschlossen werden. Die praktisch rauschfreien Digitalverstärker treiben das Zwei-Wege-System mit zwei Mal 150 Watt zu Höchstleistungen und im Tieftonbereich klingen die nuPro X-300 äußert erwachsen. Nuberts Lautsprecher der X-Generation sind voll HiRes-fähig und verarbeiten Signale bis 24 Bit und 192 Kiloherz.

(Bild: Optoma)

Vielseitig und kabellos

Klein, kompakt und klangstark. Optomas BE Free8 True Wireless In-Ear-Kopfhörer (Amazon Aktionspreis: 132 Euro (UVP 199 Euro)) tragen ihren Namen zurecht. Sie befreien Sie von lästigen Kabeln und von der Suche nach dem nächstgelegenen Stecker. Das ebenfalls sehr schlanke Ladeetui versorgt die angenehm sitzenden Ohrhörer mit einer Ladung bis zu drei Mal mit Strom und Sie dadurch mit einem Musikgenuss von 16 Stunden. Integriert sind ein cVcTM Noise-Cancelling-Mikrofon für Anrufe und ein Knopf, mit dem Sie die Musik abspielen, anhalten oder Lieder überspringen können. Auch Siri und Google Assistant erreichen Sie auf diese Weise. Der sehr gute Klang der BE Free8 wird durch die AAC und aptX-Unterstützung gewährleistet.

