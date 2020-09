Was die Stiftung Warentest am MacBook Pro liebt (und hasst)

In Ausgabe 10/20 des Magazins „test“ haben die Experten von Stiftung Warentest einen Vergleich von Laptops mit Displays von 15,6 Zoll bis 17,3 Zoll durchgeführt. Darunter befindet sich auch das aktuelle MacBook Pro mit 16"-Display, was laut dem Bericht am teuersten ist, da es bereits einen Grundpreis von mehr als 2.500 Euro hat und damit drei- bis viermal soviel kostet wie andere Geräte im Testfeld. Über diesen klaren Unterschied ist man sich jedoch bewusst, aber Apple hat leider kein günstigeres Modell im Angebot – so die Begründung.

Gutes Gesamtergebnis für alle

Es gibt gute Nachrichten für alle Käufer der 17 verglichenen Modelle. Laut dem Vergleich schnitt mehr als die Hälfte der Geräte mit „Gut“, während der Rest immerhin ein „Befriedigend“ erhielt. Damit sind fast alle Modelle für den Alltag bestens ausgestattet. Doch wie sieht es in Zeiten von Corona und Videomeetings aus?

Man führte auch einen Kameratest durch und stellte dabei fest, dass die integrierten Kameras alles andere als gut sind und fast alle Modelle mit „ausreichend“ bewertet wurden. Vier Modelle erhielten sogar nur ein „Mangelhaft“.

Ein großes Plus erhielt das 16" MacBook Pro jedoch beim Displayvergleich. Neben der hohen Auflösung bestach es vor allem durch einen hohen Kontrast sowie eine sehr gute Farbwiedergabe aus allen Winkeln, während sich diese bei der Konkurrenz schnell verschlechterte.

Besonders bemerkenswert ist jedoch der Terra Mobile 1516 vom deutschen Hersteller Wortmann, der als einziges Modell im Testfeld eine austauschbare SSD und erweiterbaren Arbeitsspeicher bietet und sogar über einen DVD-Brenner verfügt.

Abschließend erhielten gleich drei Modelle – nämlich das Asus VivoBook S15 S532FA-BN139T, Dell Inspiron 15 5590 und Lenovo Ideapad 5 15IIL – eine Bewertung von 2,3. Besser schnitt jedoch das 16" MacBook Pro mit einer Schulnote von 1,8 ab, das laut den Testern „in Preis und Leistung eine Klasse für sich“ darstellt. Allerdings kostet es auch soviel wie die anderen drei Geräte zusammen.