Was macht Siri an Weihnachten?

Dass Apples Sprachassistent dem Weihnachtsmann bei der Routenplanung hilft, wissen wir seit 2011, als der Dienst auf dem iPhone 4s vorgestellt wurde. Wie Siri den Rest der Feiertage gestaltet, muss aber auch kein Geheimnis bleiben, wenn man sie einfach fragt. Die lustigen Antworten auf die Frage „Siri, was machst Du an Weihnachten?“ geben Einblick, was Apples eigene Entwickler mit dem Fest verbinden. Aktuell versucht der Sprachassisten beispielsweise eine Originalkopie vom Star Wars Weihnachtsspecial auf VHS zu ergattern.