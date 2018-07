War unter Steve Jobs das Marketing besser? (Bild: Apple)

​War das Apple-Marketing unter Steve Jobs besser? Zumindest wenn es nach Ken Segall geht schon. Der ehemalige kreativ Verantwortliche bei der Agentur Chiat/Day spricht in einem Interview über das Marketing beim iPhone-Hersteller unter Tim Cook heute und damals. Er sieht das Potenzial heute nicht ausgeschöpft und den aktuellen Apple-Geschäftsführer „schlecht“ beraten.

Ken Segall ist selbst für einige aussagekräftige Werbekampagnen Apples unter der zweiten Ägide Steve Jobs‘ verantwortlich. Darunter ist auch die bekannte „Think Different“-Kampagne.

Tim Cook schlecht beraten

Segall hinterfragt nun das heutige Branding und die Werbung des Unternehmens aus Cupertino. Er wirft dem gegenwärtigen Kreativteam vor, Tim Cook schlecht zu beraten.

In einem Interview mit dem britischen Telegraph argumentiert Segall, dass Apples Marketing mittlerweile die Aura vermissen lässt, die Steve Jobs geschaffen habe.

Marketing unter Steve Jobs besser?

Die Werbung für Apple-Produkte unter Steve Jobs habe vor allem „Lust“ auf die Produkte gemacht und diese als begehrenswerte und nicht austauschbare Geräte beworben.

Tatsächlich gäbe es heute für jedes neue iPhone auch eine neue Werbekampagne. Es ginge nicht mehr darum, den zeitlosen Charakter und die über alle Gerätegenerationen hinweg bestehenden Vorteile des Systems herauszuarbeiten, sondern nur Funktionen herauszupicken, die gerade genutzt werden können.

Kommentar

Apple macht in der Perspektive Ken Segalls heute die schlechtere Werbung. Das Unternehmen macht aber deutlich pragmatischeres Marketing als damals. Das muss nicht zwingend schlecht sein. Die Kritik von Segall findet auf hohem Niveau statt. Der Marketingexperte kann nämlich nicht in Abrede stellen, dass Apple heute mehr iPhones verkauft als je zuvor und so viel Umsatz und Gewinn einfährt, wie nie vorher in der Firmengeschichte. Ganz so schlecht kommt die Werbung des Unternehmens also nicht an.

Ganz sicher aber ist die Beobachtung richtig, dass die Apple-Werbung unter Steve Jobs in den 1990ern und Anfang 2000 eine andere war als heute unter Tim Cook. Es ist aber müßig zu spekulieren, ob das Marketing sich nicht auch unter Steve Jobs heute grundlegend anders aufgestellt hätte.

Anzeige