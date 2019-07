Verwirrende Vielfalt: So viele verschiedene USB-C-Kabel gibt es. Schöne neue USB Type C Welt. Wenn Sie gedacht haben, dass mit dem einheitlichen Stecker alles gut wird, dann müssen wir Sie leider enttäuschen. Denn was auf den ersten Blick als Vorteil wirkt, kann vor allem in der Praxis zu Problemen in der Anwendung führen. Überträgt die Festplatte Daten nicht schnell genug? Funktionieren Geräte nicht, weil sie zu wenig Strom bekommen haben? Dann könnte es am Kabel liegen.