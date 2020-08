Trick: So wird der Dark Mode in macOS Big Sur richtig dunkel

Bisher sind vor allem Fenster und deren Rahmen häufig zu kontrastarm und ehr gräulich-bräunlich als richtig schwarz eingefärbt. Das kann beim Arbeiten schon etwas stören, da die Farbverschiebungen häufig auch den Effekt des Dark Modes stören. Nun gibt es eine Abhilfe in der neuen, vierten Beta-Version von macOS Big Sur (via Mac Rumors).

Der neue Punkt in den Einstellungen heißt „Einfärbung des Hintergrunds in Fenstern erlauben“ und macht eine erst mit einem Update von macOS Catalina eingeführte Funktion quasi rückgängig, beziehungsweise abwählbar. Denn dabei war der Dark Mode verbunden mit der Tönung des Bildschirmhintergrunds. Damit sollte ein harmonischer Effekt zwischen App-Fenster und dem Desktop entstehen. Viele Anwender empfanden das aber eher irritierend, da der Dark Mode plötzlich an „Leuchtkraft“ verlor.



Das Problem aber mit einem einfachen Trick umgehen. Man wählt dazu die Akzentfarbe Graphit aus, wenn der dunkle Modus aktiviert ist. Allerdings bremst das auch alle anderen Farbtupfer aus, was den dunklen Modus sehr trist macht. In der Beta von macOS 11 ist das nun aber gar nicht nötig, Apple hat eine Auswahlmöglichkeit hinterlegt, so dass man die Anpassung jetzt nicht mehr nutzen muss.

Ihr findet die Dark-Mode-Funktion in den Systemeinstellungen:

Öffnet die Systemeinstellungen-App, geht auf "Allgemein"

Den dunklen Modus auswählen, dann den Haken bei „Einfärbung des Hintergrund in Fenstern erlauben“ entfernen - oder setzen, je nach dem, was ihr bevorzugt

Fertig!

Die Fenster werden wenn der Haken entfernt und das Feature deaktiviert ist – je nach euren sonstigen Vorgaben – deutlich dunkler angezeigt als zuvor.

Anwender, die sich nicht an die Beta herantrauen, können das Feature aber auch schon bald nutzen. Schließlich soll das große Update auf macOS 11 schon im Herbst erscheinen. Voraussichtlich ist es schon im September soweit, also nur noch wenige Wochen Wartezeit!

Freut ihr euch schon auf das nächste große Feature-Update und den vielen kleinen und Verbesserungen, die das neue OS bringen wird? Oder seid ihr eher für die sichere Variante und wartet nach der Freigabe erst einmal ab, ob sich größere Probleme einstellen?