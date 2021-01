Trick 17: Auf dem iPhone aus Mail-Vorlagen wählen – so geht's

Während es natürlich deutlich bessere Alternativen im App Store gibt, wird die App dennoch von vielen iOS-Nutzern verwendet, obwohl man seit iOS 14 auch Drittanbieter-Apps als Standard-Anwendungen festlegen kann. Doch viele User kennen gar nicht das ganze Potenzial der App, da Apple einige Funktionen ziemlich gut versteckt hat.

Der Mail-App fehlt es am iPhone und iPad an vielen guten Funktionen der macOS-Version und dies macht sich leider in vielen Bereichen bemerkbar. Während schon spekuliert wird, dass Apple in diesem Jahr ein umfangreiches Update für die lange vernachlässigte App mit iOS 15 veröffentlichen könnte, kennen viele Nutzer schon jetzt nicht alle – teils gut versteckten – Funktionen. Dazu gehört etwa die schnelle Auswahl von Entwürfen, um diese als Vorlage für neue E-Mails zu verwenden. Dabei ist die Funktion nur einen Fingertipp entfernt und wird daher gerne von Einsteigern wie auch Kennern übersehen.

Entwürfe schnell öffnen in Apples Mail-App

Wenn du viel und oft Entwürfe sicherst und diese nicht absenden, dann werden sie in ein spezielles Postfach verschoben und leider vielmals auch vergessen. Jedoch gibt es eine einfache Möglichkeit, um die Vorlagen schnell aufzurufen. Öffne dazu einfach die Mail-App und halte den Finger kurze Zeit auf den Button zum Erstellen einer neuen E-Mail. Dieser befindet sich auf dem iPhone rechts unten. Anstatt einer neuen E-Mail wird dir nun eine Auswahl alter Entwürfe angezeigt, die sich mit einem Fingertipp öffnen lassen. Jedoch werden dir die Vorlagen nur angezeigt, wenn du die Entwürfe zuvor auch gespeichert hast. Hast du keinen gesicherten Entwurf, dann wird dir lediglich „Neue E-Mail“ als Option angezeigt.

Kanntest du das Feature oder hast du zum ersten Mal davon gehört? Möchtest du zukünfitg mehr solcher Tipps von uns lesen, dann lass es uns in den Kommentaren wissen.

