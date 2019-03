15.03.2019 - 17:56 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



15.03.2019 - 17:56 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Wenn Sie einen Mac lange Zeit verwenden und gerne auch einige Experimente mit Ihrem Rechner machen, dann kann es vorkommen, dass macOS nicht immer zur vollen Zufriedenheit funktioniert. Dies kann sich durch übermäßig lange Ladezeiten oder nicht mehr reagierende Applikationen äußern. In einigen Fällen hilft hier nur der Neustart. Oftmals kann man den Mac auch wieder mit einem Neustart des Finders wieder auf Kurs bringen.

Der Finder ermöglicht es Ihnen Dateien auf Ihrem Mac zu verwalten. Die macOS-App ist seit jeher fester Bestandteil des Macs und hilft Ihnen beim Öffnen, Durchsuchen und Ändern von Dokumenten, Fotos, Videos, Apps, Speichermedien und mehr. Auch wenn die System-App sehr zuverlässig ist, kann es hin und wieder passieren, dass sie für Ärger sorgt und nicht wie gewohnt funktioniert. Hier schafft ein Neustart der Anwendung bereits Abhilfe.

Lesetipp Apple Pay: Sparkassen & Volksbanken wollen noch 2019 starten Als Apple Pay im letzten Jahr für Deutschland angekündigt wurde, gab es viele Banken die begeistert den Start unterstützt haben. Daneben gab es... mehr

So starten Sie den Finder neu

Wenn Ihnen der Finder Probleme bereitet oder kein Fenster öffnet, dann sollten Sie die Anwendung einmal neu starten. Klicken Sie dazu in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf das Apple-Logo und wählen „Sofort beenden“ aus. Alternativ dazu können Sie auch die Befehlstaste (cmd) + Optionstaste (alt) + (esc) auf Ihrer Tastatur drücken. Wählen Sie nun „Finder“ aus und klicken Sie auf „Neu starten“. Bestätigen Sie die Eingabe mit einem weiteren Klick auf „Neu starten“. Nach wenigen Sekunden sollte der Neustart erfolgt sein. Ist das Problem weiterhin vorhanden, dann sollten Sie einen echten Neustart in Erwägung ziehen.

Anzeige