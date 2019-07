31.07.2019 - 09:49 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Nick Cave zeigt eine Neufassung seiner ikonischen "Soundsuits" auf der Today at Apple [AR]T Safari. (Bild: Apple)

Pipilotti Rists "International Liquid Finger Prayer" lädt Teilnehmer dazu ein, ein schillerndes Objekt durch Weltstädte zu verfolgen. (Bild: Apple) 1 /2

Apple kündigte an, dass man ab dem 10. August drei neue Sessions in den Apple Stores anbieten wird. Im Rahmen von „Today at Apple“ können sich dann die Teilnehmer mit virtueller Kunst beschäftigen. Unter dem Namen (AR)T sollen die Sessions in vielen Stores auf der ganzen Welt abgehalten werden, bei denen Sie interaktive Safaris erleben, AR-Entwicklung mit Swift Playgrounds erlernen und spezielle Kunstinstallationen hautnah betrachten können.

Nicht alle (AR)T-Sessions in allen Apple Stores verfügbar

Die schlechte Nachricht vorweg: Die (AR)T Safari wird es nur in ausgewählten Apple Stores geben. Apple zufolge können die Touren in San Francisco, New York, London, Paris, Hongkong sowie Tokio gebucht werden. Dort treffen die Teilnehmer auf die Augmented-Reality-Kunst in urbanen Umgebungen. Dabei arbeitet Apple eng mit den Künstlern sowie dem New Museum zusammen, um neue Wege zu erschaffen Kunst wahrzunehmen.

„Today at Apple öffnet ein Fenster zur kreativen Kunst, die durch unsere Produkte und Kunden ermöglicht wird“, sagt Deirdre O'Brien, Apples Senior Vice President of Retail + People. „Wir hoffen, dass die Teilnehmer von den unglaublichen AR-Kreationen der [AR]T Safari und der In-Store-Installation inspiriert werden und wir sind gespannt darauf, was unsere Besucher im [AR]T Lab lernen zu kreieren.“

Programmieren mit Swift Playgrounds

Bei (AR)T Lab erschaffen Sie hingegen Ihre eigenen AR-Erlebnisse. In den kostenlosen rund 90-minütigen Kursen sollen Sie die Grundlagen bei der AR-Entwicklung erlernen. Dabei greifen sie auf skurrile Objekte und immersive Sounds der New Yorker Künstlerin Sarah Rothbert zurück, um erste eigene Kreationen zu erstellen.

Zuletzt wird es in jedem Apple Store zudem das AR-Stück „Amass“ von Künstler Nick Cave zu sehen geben. Dieses kann mittels dem (AR)T Viewer in der „Apple Store“-App betrachtet werden und füllt den Store dabei mit zahlreichen Inhalten.

Die Sessions starten ab dem 10. August. Die Anmeldung ist ab sofort unter apple.com/de/today möglich.

