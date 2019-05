(Bild: Screenshot)

Airmagic

Bildbearbeitung für Drohnen-Fotos: Zugegeben, der Einsatzzweck von Airmagic ist relativ beschränkt. So ist dessen einzige Aufgabe die automatische Bearbeitung von Drohnenfotos. Dafür erledigt das Programm diese Aufgabe extrem einfach und tatsächlich absolut selbstständig. Die Nutzer müssen lediglich die gewünschten Bilder ihrer Drohnenkamera in die Programmoberfläche von Airmagic ziehen. Sogar die Verwendung von RAW-Dateien ist möglich. Das Programm erkennt dann automatisch den Drohnen-Typ, mit dem die Bilder aufgenommen wurden. Im Anschluss werden Farben, Kontraste, die Schärfe und Belichtung durch die künstliche Intelligenz angepasst und optimiert. So wird zum Beispiel Dunst entfernt, der Himmel optimiert und einzelne Details mehr herausgearbeitet. Auch Filter können im Anschluss auf die Bilder angewendet werden.

Airmagic kann wahlweise als eigenständiges Programm genutzt werden, bietet aber auch Plugins für die Fotos-App von Apple, Photoshop und Lightroom an. Damit kann die Bildbearbeitung direkt in diesen Programmen stattfinden.

Preis: 40 Euro, Web: www.skylum.com