Tim Cooks AirPods-Tweet geht steil und wird zum Meme. Wenn Sie berühmt wären, würden Sie wahrscheinlich mit Ihren Worten (und Taten) auch andere Leute beeinflussen. Das nutzen Influencer und Prominente in sozialen Netzwerken durchaus zu ihren Gunsten aus. Manchmal geschieht es aber auch, dass Sie gar nichts dafür können. So auch im Fall von Tim Cooks Tweet über seine neuen AirPods. Der Apple-Chef veröffentlichte am 18. März beinahe das gleiche Bild schon einmal, nur dass er auf der ersten Veröffentlichung keine AirPods im Ohr trägt. Stattdessen wollte er für das iPad mini mit Pencil-Support werben. Zwei Tage später geht aber das Bild mit AirPods im Ohr und iPad mini und Apple Pencil in der Hand „viral“, wie man heute so schön sagt. Nutzer verfremden die Fläche des iPad-Displays und fügen eigene Botschaften hinzu. Sie machen ein Meme daraus. Wir wollen Ihnen einige davon zeigen.