Tim Cook: Apple arbeitet an geheimen Gesundheitsfeatures

Apple-Chef Tim Cook reiste im Januar 2020 nach Irland. Dort traf er unter anderem auf App-Entwickler, die Apples Schnittstelle für Augmented Reality einsetzen und Musikproduzenten, die mit Apples Soft- und Hardware im Studio arbeiten.

Der eigentliche Grund für seinen Besuchauf der grünen Insel war jedoch eine Auszeichnung. Diese erhielt er stellvertretend für Apple. Das Unternehmen wurde für sein langjähriges Engagement in Irland mit einem Preis eines irischen Wirtschaftsverbands bedacht. 40 Jahre tritt Apple bereits als Arbeitgeber in dem Land auf, 6.000 Mitarbeiter sind allein im irischen Cork beschäftigt.

Im Rahmen der Preisverleihung hielt Cook eine Rede und nahm an einer Podiumsdiskussion teil. Der Apple-CEO wurde in deren Rahmen gefragt, wie er die technologische Entwicklung in den nächsten fünf bis zehn Jahren einschätze.

Daraufhin erwähnte Cook natürlich eines seiner Steckenpferde: Augmented Reality. Er betonte zum wiederholten Male, dass die Technologie der erweiterten Realität „das nächste große Ding“ sei.

„I’m excited about AR. My view is it’s the next big thing, and it will pervade our entire lives.“ (Tim Cook)

Der Apple-CEO sprach außerdem davon, dass Technologie und Medizin noch näher zusammenwachsen werden. Bislang gäbe es noch viele potenzielle Überschneidungen, die gar nicht erschlossen seien.

Technologie könnte in der Medizin auch präventiv wirken, so Cook. Damit könne man außerdem die Kosten für das Gesundheitswesen „dramatisch“ reduzieren.

„Most of the money in healthcare goes to the cases that weren’t identified early enough. It will take some time but things that we are doing now – that I’m not going to talk about today – those give me a lot of cause for hope.” (Tim Cook)