Apple zieht Top-Manager für geheimes Projekt ab

Seit 1998 gehört Dan Riccio zum festen Bestandteil von Apple. Dabei durchlief er verschiedene Stufen und spielte laut Apple eine führende Rolle beim Design, der Entwicklung und Konstruktion der meisten Apple-Produkte. Vom ersten iMac über das iPhone 12 bis hin zu den M1-Macs und AirPods Max war Riccio mit seinem Team als Hardware-Ingenieur beschäftigt. Nun erhält er eine neue Position und berichtet direkt an Apple-CEO Tim Cook, der zum Wechsel Folgendes sagt:

Im Rahmen des Wechsels gab Apple bekannt, dass Dan Riccio die Leitung eines neuen Projekts erhält. Ins Detail geht man dabei jedoch nicht. Es wird spekuliert, dass er eventuell die Leitung beim Apple-Auto übernehmen könnte oder eine Führungsrolle bei Apples AR-Brille einnimmt. Dazu sagt der neue Vice President of Engineering:

„Nach 23 Jahren, in denen ich unsere Teams im Produktdesign und Hardware Engineering geleitet habe — mit dem zurückliegenden, ambitioniertesten Jahr an neuen Produkten aller Zeiten als Höhepunkt — ist es die perfekte Zeit für eine Veränderung. Als Nächstes freue ich mich darauf, das zu tun, was ich am meisten liebe — meine Zeit und Energie bei Apple darauf zu konzentrieren, etwas Neues und Wunderbares zu erschaffen.“