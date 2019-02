Audio-Zubehör wie dieses von Apogee, scheint Probleme mit Apples T2-Chip zu haben (Bild: Apogee)

T2 bereitet Nutzern Kopfzerbrechen: Hochwertiges Musikzubehör mit Aussetzern. Apples T2-Chip in modernen Macs ist ein Hort von tollen Funktionen. Sie können damit H265-Videos schneller enkodieren, „Hey, Siri“ verwenden, Geräte „live“ verschlüsseln ohne Geschwindigkeitseinbußen, Touch ID verwenden und noch vieles mehr. Aber der Chip bereitet immer wieder auch Probleme. Die neusten „Opfer“ scheinen hochwertige, externe Musik-Erweiterungsplatinen zu sein. Dabei ist es momentan einerlei, ob Sie diese per USB oder Thunderbolt anschließen.

Es häufen sich Beschwerden von Nutzern von Audio-Zubehör. Berichte finden sich auf Reddit, in einem Forum für Apples Logic Pro, oder in Apples allgemeinen Hilfe-Foren.

Externe Audio-Interfaces haben Probleme mit T2-Chip

Aus allen Meldungen geht hervor, dass Nutzer neuere Apple-Computer nutzen, die Apples T2-Chip verwenden. Dieser sorgt offenbar bei Zubehör von Apogee, Focusrite, Native Instruments, Yamaha, RME oder MOTU für Schwierigkeiten.

Genervte Benutzer berichten, dass die größten Schwierigkeiten bei USB-Zubehör auftritt. Etwas weniger gescholten wird die Kombination mit Thunderbolt-Zubehör. Es kommt zu Aussetzern bei Aufnahmen oder Knallgeräuschen.

Hintergrundprozess beenden

Zumindest einer der Zubehör-Hersteller, RME, kennt das Problem. Er führt es auf macOS zurück und speziell den Hintergrundprozess „timed“. Den kann man als Übergangslösung über die Aktivitätsanzeige beenden und so in manchen Fällen das Problem temporär beheben. „timed“ wird offenbar auch von Apples T2-Chip gesteuert, wie viele andere Subsysteme am Mac, die auch den Bootvorgang und Sicherheitsfunktionen betreffen.

In der jüngeren Vergangenheit wurde der Chip bereits für Kernelpaniken, Installationsfehler und Schwierigkeiten bei der Reparatur verantwortlich gemacht.

