Kennen Sie Stranger Things? Die Serie läuft bei Netflix und ist eine Erfolgsgeschichte, die mittlerweile schon in zwei Staffeln existiert. Sie ist auch eine Hommage an Steven Spielbergs „Unglaubliche Geschichten“ aus den Jahren 1985 bis 1987. In dieser Variante der Duffer-Brüder Matt und Ross wird die Geschichte eines von geheimnisvollen Mächten entführten Jungen erzählt. Dieser Mix aus Fantasy und Horror begeistert die Fans nun schon eine Weile, wie man auch den Wertungen auf IMDB entnehmen kann.

Stranger Things, Sneaky Pete, Bosch und mehr: An diesen Serienhits muss sich Apple messen lassen. Heute präsentiert Apple vermutlich sein eigenes Videostreaming-Angebot in Konkurrenz zu Netflix, Amazon Prime Video und anderen mehr. Dass der iPhone-Hersteller im Vorfeld bereits Geld in die Hand nahm, um eigene Serien und Filme zu produzieren, ist bereits bekannt. Doch die Konkurrenz für den Konzern aus Cupertino ist groß. Sehr groß sogar. Sieht man von alteingesessenen Hollywood-Studios ab, die viele Publikumsmagneten haben, muss Apple vor allem schauen, dass es sozusagen das Kaninchen aus dem Hut zaubert. Wir zeigen Ihnen, ein paar Serienhighlights, die Netflix, Amazon und Co. bereits als Faustpfand in die Waagschale werfen.