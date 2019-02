06.02.2019 - 21:35 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Spotify hat seine zahlende Abonnentenschaft von 87 auf 96 Millionen gesteigert. Damit hat Spotify etwa doppelt so viele zahlende Abonnenten wie Apple Music. Außerdem übernimmt das Unternehmen die Podcast-Größen Gimlet und Anchor.

Am Wochenende wurde bereits berichtet, dass Spotify plant, Gimlet zu übernehmen. Nun ist das wahr geworden. Gimlet ist ein Podcast-Netzwerk, das einige der beliebtesten Podcasts in den USA produziert, darunter Reply All, The Pitch und Homecoming.

Was Spotify dafür bezahlt hat, ist nicht bekannt. Dafür teilte das Unternehmen mit, dass es auch das Startup Anchor gekauft hat, das im vergangenen Jahr eine App für Podcasts entwickelt hat.

Mit der neu gestarteten App kann nun jeder Podcasts kostenlos aufnehmen, bearbeiten, hosten, veröffentlichen und verteilen - und zwar auf Apple Podcasts, Google Play, Overcast, Pocketcasts, Hefter, für Amazon Alexa-Geräte, Google Assistant Geräte, Apples HomePod, Android Auto, Apple Carplay und nun auch auf Spotify.

Anchor brachte später eine iPad-spezifische Version seiner iOS-App heraus, um den Prozess noch einfacher zu machen, zusammen mit einer Monetarisierungsmöglichkeit für Podcast-Ersteller. Derzeit ist die App noch als kostenloser Download im App Store verfügbar.

Spotify-Chef Daniel Ek sagte, dass Spotify nun nach Apple die zweitgrößte Podcast-Plattform sei - und dass das Unternehmen erwartet, dass Podcasts für die Zukunft des Unternehmens immer wichtiger werden Ek sagte, dass die Akquisitionen Spotify in die Lage versetzen, der führende Hersteller von Podcasts zu werden.

Spotify will 2019 noch weitere Unternehmen kaufen, teilte der Musikstreamer mit. Dafür stünden 400 bis 500 Millionen US-Dollar bereit.

