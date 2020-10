Soundbar mit Subwoofer bei Aldi zum Kampfpreis

Genau das richtige zum Einnisten zuhause - ein Heimkino. Doch normalerweise sind Flachbildschirrme nicht gerade mit gutem Ton gesegnet. Abhilfe in Form separater Lautsprecher muss her. Die Bluetooth-Soundbar Medion Life MD 44202 besteht aus zwei verbundenen Lautsprechern mit je 30 W RMS Ausgangsleistung und einem Subwoofer mit 60 W RMS. Wahlweise lässt sich die Soundbar auch in zwei Einzellautsprecher teilen. Standfüße und Wandmontagematerial sind im Lieferumgang enthalten

Die Soundbar bietet drei verschiedene Einstellungen für Musik, Film und Fernsehen, die über die mitgelieferte Fernbedienung ausgewählt werden. Wem das nicht reicht: Es gibt auch eine separate Bass- und Höhenregelung.

Mit NFC (Near Field Communication) wird für eine schnelle Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet gesorgt. Die Soundbar bietet einen AUX-Eingang (3,5 mm) und einen gängigen HDMI-Anschluss. Die Bluetooth-Funktion ermöglicht eine kabellose Musikübertragung.

Der Artikel ist nur im Aktionszeitraum vom 29.10.2020 bis 21.11.2020 bestellbar bzw. nur solange der Vorrat reicht. Die Soundbar Medion Life MD 44202 kostet 96,99 Euro und ist ausschließlich online erhältlich. Die Soundbar misst 80 x 6,2 x 9,2 cm, die Standlautsprecher 6,2 x 41,6 x 9,2 cm und der Subwoofer 15 x 32 x 22 cm.

Was hältst du von der Soundbar Medion Life MD 44202? Ist das ein Gerät, mit dem man etwas anfangen kann? Welche Soundbar empfiehlst du?