Das sind die Highlights aus 15 Jahren GarageBand. Am heutigen Sonntag ist die Musik-Software aus Cupertino 15 Jahre am Markt. Apple verfolgte damals wie heute die Vision, Musik für Jedermann erlebbar zu machen und gleichzeitig aber auch professionelleren Ansprüchen gerecht zu werden. Und tatsächlich gibt es prominente Beispiele von Songs, die durch die Software zu dem wurden, was Sie sind. Am 6. Januar 2004 präsentierten John Mayer und Steve Jobs die „App“ auf der Macworld. Folgen Sie uns auf einer Zeitreise durch die Meilensteine GarageBands bis zum heutigen Tage.