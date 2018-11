<

> Things (Bild: Hersteller) Things Schon vor dem Update auf iOS 12 war „Things“ eine der meist verwendeten Aufgabenverwaltungen am iPhone, die nicht von Apple selbst stammt. Die Entwickler haben sich nicht lumpen lassen und die Software tief ins System integriert. Sie können Sie auf verschiedene Arten mit Apples Siri verwenden, dank Support für die Kurzbefehle-App. Sie macht aber auch clever Gebrauch von der Funktion, Passwörter in Apps automatisch auszufüllen und erlaubt dynamische, bzw. interaktive Benachrichtigungen im Sperrbildschirm. Nicht zuletzt bietet die App nun auch die Unterstützung für die Anzeige im Querformat am iPhone. Download im App Store. <

Das sind die 11 aktuell besten Apps für iOS 12. Apple veröffentlichte im Herbst sein neues Betriebssystem für iPhones und iPads. Version 12 bietet neben neuem Bling, Bling auch einige neue Features. Es ist sogar schon beliebter als der Vorgänger. App-Entwicklern steht es natürlich frei, von den neuen Funktionen umfangreich Gebrauch zu machen. Wir haben uns einen Überblick darüber verschafft, welche Entwickler besonders fleißig waren. Entsprechend möchten wir Ihnen nun an dieser Stelle eine Übersicht präsentieren von Software für Ihr Apple-Smartphone oder -Tablet mit iOS 12, die besonders gut mit dem neuen Betriebssystem zusammenarbeitet.

So hätten wir übrigens die Überschrift des Beitrags auch nennen können. Doch danach sucht bei Google niemand. Also sehen Sie uns den Titel nach, und dass wir nicht tatsächlich „die besten“ Apps meinen, sondern in erster Linie diejenigen, die von den neuen Funktionen des OS am besten Gebrauch machen. Beides schließt sich übrigens nicht aus. Denn schlecht ist die Software, die wir Ihnen präsentieren, keinesfalls.

App-Entwickler lassen noch Potenzial liegen

Es gibt sie, die Apps, die bereits von neuen Funktionen in iOS 12 Gebrauch machen. Doch es gibt leider viele Apps, deren Entwickler entweder „einfach nur“ noch Zeit benötigen, oder aber keine Idee haben, wie sie die Funktionen sinnvoll einsetzen.

In den USA gibt es die Musik-Streaming-App Pandora, die es leider in Deutschland nicht gibt. Sie bietet beispielsweise schon Support für Siri-Kurzbefehle. So wird es ein leichtes, Siri zu sagen, dass Sie gerne einen ganz bestimmten Radiosender abspielen möchten. Apps wie TuneIn Radio oder Radio.de haben bis dato noch kein solches Update in petto. Schade.

Kennen Sie noch weitere Apps, die schon prima in iOS 12 integriert sind? Lassen Sie es uns wissen.

