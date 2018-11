Selbstoptimierung per iPhone: Mit diesen 7 Apps kannst du dein Gehirn „hacken“. Gibt es so etwas wie „Brainhacking“? Es gibt eine Menge Thesen und sogar einige gesicherte Erkenntnisse darüber, wie unser Gehirn funktioniert. Entsprechend ließen sich daraus auch Regeln ableiten, wie man seine Leistungsfähigkeit optimiert. Es fängt schon damit an, dass Sie einfach Pausen einlegen und nicht lange Zeit am Stück arbeiten. Dazu kommt, dass Sie mit der aktiven Gestaltung von Pausen, beispielsweise in Form von Meditation, eine Menge für das geistige Wohlbefinden tun können. Denn mindestens genauso wichtig wie Motivation und Konzentration ist die Entspannung, damit Ihr Gehirn effektiv arbeitet. Wir präsentieren Ihnen im Folgenden sieben Apps, die bei dieser Art von Optimierung nützlich sind.