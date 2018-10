Bisher sind 370 verschiedene Apple-Logos auf den Einladungen gesichtet worden (Bild: Apple)

Apple überrascht mit seinen Einladungen zur Oktober-Keynote. Nicht unbedingt wegen dem Datum, sondern vielmehr wegen den verschickten Einladungen selbst. Bis jetzt sind über 370 verschiedene bunte Apple-Logos aufgetaucht. Und es werden immer mehr. Wir zeigen, welche Varianten bisher entdeckt wurden.

Apple lädt zur diesjährigen Oktober-Keynote, auf der wahrscheinlich ein neues iPad Pro und neue Macs vorgestellt werden, nach New York. Ein positiver Nebeneffekt: Nutzer in Europa müssen am 30. Oktober nicht erst bis 19 Uhr Ortszeit warten, bis Apple neue Geräte vorstellt. Stattdessen beginnt die Veranstaltung um 15 Uhr deutscher Zeit. Doch das ist nicht die einzige Überraschung.

Schon über 370 Varianten

Die verschickten Einladungen sind diesmal deutlich individueller gestaltet, als in den vergangenen Jahren. Neben dem Schriftzug „There´s more in the making“ ist dort ein künstlerisch gestaltetes Apple-Logo zu finden. Was zunächst nach nur einigen wenigen bunten Versionen des Apple-Logos aussah, entwickelt sich immer mehr zu einem echten Massenphänomen. Immer mehr Varianten tauchten in den vergangenen Stunden im Internet auf. Inzwischen sollen über 370 davon im Umlauf sein. Verschiedene Nutzer sammeln die Ergebnisse. Einen recht guten Überblick bietet der Nutzer Alireza auf Twitter. Er stellt eine Sammlung der bisher bekannten 370 Versionen auch in einigermaßen guter Qualität zum Download bereit. Ob noch mehr Logos im Umlauf sind, ist aktuell noch nicht klar.

Found them all, total is 370 completely different Apple Logos. Grab the full quality image from here: https://t.co/fFofU4zrMZ

Enjoy! pic.twitter.com/2vIipeDxwd — Alireza (@alixrezax) October 19, 2018

Künstler unbekannt

Bisher ebenfalls völlig unbekannt ist, wer die vielen Apple-Logos geschaffen hat. Eine recht naheliegende Vermutung ist, dass es sich um Bilder handelt, die mit dem kommenden iPad Pro und dem Apple Pencil erstellt wurden. Doch bisher äußert sich Apple dazu nicht. Spätestens am 30. Oktober werden wir es wissen.

