18.10.2018 - 18:50 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



Einladung zu Apples Oktober-Event 2018 (Bild: Apple)

Apple hat für den 30. Oktober ein neues Event angekündigt. Es findet unter dem Motto "There’s more in the making" oder "Es gibt noch mehr zu entdecken" statt. Erwartet werden neue iPad Pro und neue Macs.

Nun steht der Termin offiziell fest. Apples zweite Herbstveranstaltung wird am 30. Oktober stattfinden, allerdings nicht im Apple Park in Kalifornien sondern im Howard Gilman Opera House in New York City. Apple hat die Veranstaltung mit dem Slogan "There's more in the making" angekündigt.

Beim September-Event hatte Apple das iPhone XS, das iPhone XS Max, das iPhone XR und die Apple Watch Series 4 vorgestellt. Diesmal wird erwartet, dass zwei neu gestaltete iPad Pro-Modelle, ein neues MacBook und wahrscheinlich weitere Updates für die Mac-Serie vorgestellt werden.

Die Veranstaltung findet in New York City statt, und dadurch in einer anderen Zeitzone als sonst üblich. Das bedeutet, dass Apple um 16.00 Uhr deutscher Zeit startet und nicht wie sonst um 19.00 Uhr.

Und das erwarten wir von Apple

iPad Pro

Das kommende iPad Pro von Apple könnte eines der dünnsten Geräte des Hersteller werden. Gerüchteweise soll es nur 5,86 mm dick sein. Für einen klassischen Kopfhöreranschluss ist da kein Platz mehr, dafür soll angeblich ein USB-C-Anschluss kommen, um 4K-Auflösungen ausgeben zu können. Neben einem 10,5-Zoll-Modell wird es auch wieder ein 12,9 Zoll-iPad Pro geben. Beide werden den A12X-Prozessor nutzen, der eine verbesserte Version des A12 aus dem iPhone XS ist.

