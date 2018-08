Samsung überlegt Smartphone-Produktion zu drosseln (Bild: CC0)

Galaxy S9 verkauft sich schlecht: Samsung will Produktion drosseln. Medienberichten zufolge denkt der koreanische Elektronik-Konzern darüber nach, einen Produktionsstandort für Smartphones in China komplett zu schließen. Das Unternehmen musste zuletzt zugeben, dass die Verkäufe des Galaxy S9 deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben.

In der öffentlichen Wahrnehmung ist Samsung so etwas wie der größte Rivale Apples. Dieses Bild ist allerdings nicht ganz richtig. Hat das Unternehmen doch einerseits zunehmend mit Schwierigkeiten beim Verkauf von Smartphones und Tablet zu kämpfen. Andererseits gehört Samsung allerdings ebenso zu den größten Zulieferern Apples. Viele iPhones und iPads wären ohne die Chips, den Speicher oder die Displays von Samsung gar nicht denkbar.

Samsung findet keine Antwort auf Konkurrenz

Die Umsätze der Smartphone-Sparte Samsungs befinden sich im freien Fall. Die letzten Quartalszahlen dokumentierten einen Rückgang von 34 Prozent. Das Unternehmen gab sogar zu, dass die Verkaufszahlen des Galaxy S9 „enttäuschend“ waren.

Da das Unternehmen nicht nur High-end-Smartphones anbietet, sondern in allen Preissegmenten agiert, steht es unter Druck. Bislang fand Samsung jedoch noch keine Antwort auf die Konkurrenz aus China.

Hersteller will womöglich Standort schließen

Die Agentur Reuters berichtet nun, dass Samsung einen Produktionsstandort in China schließen möchte. Die letzte Entscheidung, ob die Fabrik in der chinesischen Hafenstadt Tianjin aufrecht erhalten bliebe, sei aber noch nicht gefallen.

Gegenüber Reuters gab Samsung an, der Smartphone-Markt sei in Schwierigkeiten. Das Wachstum würde abflachen. Das ist natürlich eine „Untertreibung“ sondergleichen. Vor fünf Jahren erzielte Samsung auf dem Smartphone-Markt in China immerhin 20 Prozent Marktanteil. Zuletzt waren es weniger als ein Prozent. Lokale Hersteller wie Huawei, Xiaomi und weitere sind an Samsung vorbeigezogen.

