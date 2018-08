13.08.2018 - 15:21 Uhr Geschrieben von Udo Lewalter



13.08.2018 - 15:21 Uhr Geschrieben von Udo Lewalter

Schulterschluss: Im Rahmen des „Unpacked“-Events in New York haben Samsung und Spotify eine weitreichende Partnerschaft angekündigt. (Bild: Samsung/Screenshot YouTube)

Galaxy Note 9, Galaxy Watch und Galaxy Home: Samsung hat Anfang August 2018 mit den Präsentationen neuer Produkte ordentlich gegen Apples iPhone X, den HomePod und die Apple Watch geschossen. Und mehr noch: Im Trubel um die frischen Geräte ging beinahe eine neue Partnerschaft unter – die es in sich hat: Denn der Musik-Streaming-Dienst Spotify ist künftig auf allen Geräten des südkoreanischen Konzerns installiert. Was bedeutet das für Apple?

Im Konkurrenzkampf mit Apple hat Samsung am 9. August 2018 neue Produkte präsentiert. Dabei stellten die Südkoreaner nahezu jedem Erfolgsgerät des US-Konzerns einen Rivalen gegenüber: Bei den Smartphones konkurriert das Samsung Galaxy Note 9 künftig mit dem iPhone X, bei den Smartwatches misst sich die Apple Watch mit der Galaxy Watch und der HomePod bekommt es mit Samsungs Bixby-Lautsprecher Galaxy Home zu tun. Ebenso bedeutsam dürfte für Samsung eine Kooperation sein, die man ebenfalls im Rahmen des „Unpacked“-Events in New York bekannt gegeben hat: Der Musik-Streaming-Dienst Spotify ist künftig auf allen Samsung-Geräten installiert, also beispielsweise auf Smart-TVs, Handys und Lautsprechern – eine Kooperation, von der beide Unternehmen wohl enorm profitieren.

Wie vorteilhaft die Zusammenarbeit für Spotify sein dürfte, belegen Samsungs aktuelle Quartalszahlen: Alleine zwischen April und Juni 2018 hat der südkoreanische Konzern stolze 71,5 Millionen Smartphones an die Frau beziehungsweise den Mann gebracht – künftig sind die Käufer allesamt potenzielle Spotify-Nutzer. Das beendet womöglich die Aufholjagd von Apple Music – der Dienst zählt inzwischen mehr als 50 Millionen zahlende Abonnenten; Apple soll die Zahl innerhalb kurzer Zeit um 25 Prozent gesteigert haben. Zum Vergleich: Marktführer Spotify meldet derzeit 83 Millionen zahlende Premium-Nutzer.

Auch Samsung dürfte von der Zusammenarbeit enorm profitieren, schließlich hat der Konzern bislang keinen erfolgreichen Streaming-Dienst an den Start gebracht. Und der ist als Verkaufsargument für Geräte wie smarte Lautsprecher inzwischen zwingend nötig, wie aktuelle Umfragen belegen: Mehr als 50 Prozent der Anwender nutzen demnach Sprachassistenten zum Abspielen von Musik. Somit besitzt beispielsweise Samsungs Galaxy-Home-Box dank der Spotify-Integration künftig ein Verkaufsargument, das Apples HomePod entscheidend schwächen könnte – zumal es Spotify in einer kostenfreien Free-Variante gibt.

Spotifys Gratis-Angebot soll nach Angaben der beiden Partner nicht das einzige Detail sein, von dem Nutzer profitieren: So wolle man den Zugang zu Musik, Songlisten und Podcasts des Spotify-Angebots auf Samsung-Geräten vereinfachen. Es sollen sich beispielsweise entsprechende Inhalte von einer Quelle aus dem Wohnzimmer problemlos an ein Gerät in der Küche übertragen lassen. Streng genommen ist dies allerdings kein neues Feature – denn der Musik-Dienst beherrscht diese Funktion mit „Spotify Connect“ bereits.

