Problemlöser: Apple veröffentlicht watchOS 6.2.1 und macOS 10.15.4

Neue Software für die Apple Watch

Nachdem Apple bereits Updates für iPhone und iPad bereitstellte, folgt nun auch eines für die Apple Watch, das die Fehler von watchOS 6.2 beheben soll. Wie schon unter iOS 13.4 gab es auch auf der Watch nach dem letzten Update ein Problem, dass die Kommunikation via FaceTime mit älteren iPhone-Modellen mit iOS 9.3.6 sowie OS X 10.11.6 verhinderte. Die neue Aktualisierung behebt das Problem, sodass FaceTime-Gespräche wieder zwischen den Geräten möglich sind.

Nur eine Ergänzung zu macOS 10.15.4

Anders als am iPhone oder der Apple Watch hat Apple am Mac die Möglichkeit auch ergänzende Updates zu veröffentlichen, die nichts ander Versionsnummer ändern. Die neue Ergänzung zu macOS 10.15.4 behebt unter anderem das FaceTime-Problem. Daneben dürfte Office-365-Nutzer freuen, dass man den Fehler mit der ständigen Passwortabfrage behoben hat. Außerdem nahm man sich Problemen mit der Display-Verbindung des neuen MacBook Air an:

Das ergänzende Update für macOS Catalina 10.15.4 verbessert die Stabilität und die Sicherheit deines Mac. Es behebt ein Problem, bei dem Mac-Computer mit macOS Catalina 10.15.4 nicht an FaceTime-Anrufen mit Geräten mit iOS 9.3.6 und älter oder OS X El Capitan 10.11.6 und älter teilnehmen können.

Es löst ein Problem, bei dem eine wiederholte Passwortabfrage für einen Office 365-Account angezeigt werden kann.

Es behebt ein Problem, bei dem das MacBook Air (Retina, 13", 2020) beim Systemassistenten oder beim Trennen und erneuten Verbinden externer 4K- oder 5K-Displays möglicherweise nicht mehr reagiert.

Löst ein Problem, bei dem ein USB-C-Anschluss deines Mac möglicherweise nicht mehr reagiert.

