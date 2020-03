Apple TV oder Apple-TV-App? Diese wichtigen Unterschiede solltest du kennen

Anfang 2019 stellten zahlreiche Smart-TV-Hersteller neue Geräte vor und dabei stand dennoch Apple im Mittelpunkt. Man kündigte nämlich an, dass man im Laufe des Jahres die Apple-TV-App für verschiedene TV-Modelle von Samsung, LG und Sony veröffentlichen wird. Auch AirPlay sollte auf den Geräten Einzug halten. Dies warf natürlich die Frage auf, welche Features die App bieten wird und ob man dann überhaupt noch die Apple-TV-Box benötigt.

Apple-TV-Box trotz Apple-TV-App notwendig?

Grundsätzlich kommt es auf die eigenen Ansprüche an und welche Funktionen man nutzen möchte. Zusammen mit der Möglichkeit, Videos via AirPlay 2 auf den kompatiblen Smart TV zu streamen, könnte die App für viele Nutzer ausreichend sein. Sie erlaubt ohne zusätzliche Set-Top-Box und den damit verbundenen Kosten Zugriff auf Apple TV+ sowie gekaufte iTunes-Inhalte wie Filme und Serien. Das Kaufen und Leihen neuer Blockbuster ist ebenfalls ohne Probleme möglich. Doch nicht alles funktioniert so gut mit der App, wie man es vielleicht von einem Apple TV gewohnt ist.

Apple-TV-App für Smart TVs: Das sollte man wissen

Dolby Vision und Dolby Atmos erst später für Smart TVs und Streaming-Sticks

iTunes: Extras fehlen

Nur integrierte Abo-Kanäle verfügbar

Keine Universalsuche

Während die App grundsätzlich einen ähnlichen Aufbau hat und über dieselben Basisfunktionen wie die tvOS-App verfügt, gibt es dennoch Unterschiede. Die größten Unterschiede dürfte es jedoch beim Bild und Ton geben. Die Smart-TV-App liefert auf den meisten kompatiblen Geräten eine Auflösung von bis zu 4K sowie HDR10. Dadurch ist der Kontrast zwar höher, aber leider auch statisch. Das dynamischere Dolby Vision steht derzeit nur auf Apple TV (4K) bereit. Apple soll aber mit den Herstellern bereits an einer Lösung arbeiten, um das Format ebenfalls anzubieten.

Gleiches gilt auch für den Ton. Hier muss man ebenfalls Abstriche machen. Je nach Gerät wird eventuell Dolby Atmos nicht unterstützt. Als einer der wenigen Hersteller kündigte LG die Nachlieferung des Tonformats für einen späteren Zeitpunkt in 2020 an. Ansonsten steht derzeit nur Dolby Digital Plus als beste Tonoption zur Auswahl.

Die TV-App für Smart TVs und Streaming-Sticks wie ein Fire-TV-Stick sind auch im sonstigen Umfang begrenzt. Dies bedeutet etwa, dass man zwar gekaufte Filme aus der iTunes-Mediathek ansehen kann, aber beispielsweise „iTunes Extras“ nicht abrufbar sind. Außerdem integriert die App keine anderen Streamingdienste wie Disney+ oder Amazon Prime Video, wie es auf dem Apple TV der Fall ist. Die Smart-TV-App bietet lediglich die Möglichkeit auf integrierte Kanäle zuzugreifen wie etwa Apple TV+ oder Starzplay. Auch die universelle Suche ist stark auf das direkt integrierte Angebot begrenzt und bezieht entsprechend keinen anderen auf dem Smart TV installierten Apps wie Netflix und Co. mit ein.

Kann und möchte man nicht auf Dolby Atmos, Dolby Vision, iTunes Extras sowie die praktische Universalsuche (auch per Siri) nicht verzichten, dann führt kein Weg an einem Apple TV 4K vorbei. Die Set-Top-Box bietet außerdem Zugriff auf die Fotos und Videos, AirPlay 2 sowie eine umfassende Unterstützung für Apple Arcade. Ob die Summe der Funktionen einen deutlich höheren Preis als Konkurrenz-Produkte rechtfertigt, muss sich jeder selbst beantworten, was natürlich auch für die Frage gilt, ob die Apple-TV-App für Smart TVs und Streaming-Sticks ausreicht.

