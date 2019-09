12.09.2019 - 12:53 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



12.09.2019 - 12:53 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

Mit viel Speicher jetzt viel preiswerter (Bild: Apple)

In den letzten Jahren kannte der Preis des iPhone nur eine Richtung. Nach oben. In diesem Jahr stoppt das iPhone 11 den Trend. In dieser Übersicht stehen die großen und die kleinen Änderungen, vom Apple Watch Sportarmband bis zum iPad Pro, bei dem Apple den dicken Rotstift ansetzt, wenn es um die Konfiguration mit 1 Terabyte Speicher geht. Vorjahres-Modelle sind jetzt auch deutlich preiswerter als noch vor Jahren.

Im Windschatten großer Präsentationen nimmt Apple gerne mal an der einen oder anderen Stelle kleiner Änderungen am Sortiment vor. Mal werden Produkte aus dem Sortiment genommen, mal gibt es mehr Speicher für’s Geld und gelegentlich lässt sich Apple zu Preissenkungen hinreißen.

iPad Pro 1TB

Im Nachgang zur Vorstellung des iPhone 11 senkt Apple den Preis beim iPad Pro in der Konfiguration mit 1 Terabyte. Sowohl für die WiFi als auch die Cellular-Version sinkt der Preis um 220 Euro. Das iPad Pro 12,9-Zoll 1TB LTE kostet nicht mehr 2.099 Euro sondern (nur noch) 1.879 Euro. So viel kostete zuvor das iPad Pro 11-Zoll 1TB LTE, das nunmehr für 1.659 Euro zu haben ist. In den W-LAN-Varianten sinken die Preise ebenfalls für die Konfiguration mit 1 Terabyte Speicher um 220 Euro auf 1.489 (11-Zoll) und 1.709 (12,9-Zoll). Alle anderen Konfigurationen bleiben aber preislich unverändert.

iPhone 11

Der Nachfolger des iPhone XR wird 50 Euro günstiger, so dass der Grundpreis für das iPhone 11 64 GB unter 800 Euro bei 799 Euro liegt. Das iPhone 11 264 GB kostet 969 Euro, wo das iPhone XR vor einem Jahr für 1.019 Euro angeboten wurde.

Beim iPhone 11 Pro folgt Apple aber der Preisgestaltung des Vorjahres. Die Modelle iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max tragen in den selben Speicherkonfigurationen die selben Preise wie die nicht mehr erhältlichen Vorjahresmodelle iPhone XS und iPhone XS Max.

iPhone XR

Als Vorjahresware behält Apple das iPhone XR zu nunmehr gesenkten Preisen im Angebot. 64 Gigabyte für 699 Euro und 128 Gigabyte zum Preis von 749 Euro.

iPhone 8 und iPhone 8 Plus

Auch das iPhone 8 ist bei Apple als Neuware zu bekommen. Die Preise liegen zwischen 529 Euro (4,7-Zoll, 64 GB) und 699 Euro (5,5-Zoll, 128 GB).

Damit kommen wir zur Apple Watch. Die Apple Watch Series 5 ist zu Preisen ab 449 Euro erhältlich. Das sind 20 Euro mehr als bei der 4er-Serie vor einem Jahr. Im Titanium-Gehäuse nutzt Apple die Änderung des Materials für einen Preiserhöhung um durchgängig 150 Euro im Vergleich zum Vorjahresmodell im Edelstahl-Case. Dafür bleiben aber die Series 5 in Edelstahl trotz neuem Innenleben preislich unverändert. In der Hermes-Edition muss man einen Fünfziger mehr auf den Tisch legen.

Die Version im Keramik-Gehäuse spielt jetzt wieder mit, nachdem diese Gehäuse-Variante ein Jahr aussetzen musste. Die Preise beginnen wieder bei 1.399 Euro.

Doch auch bei der Apple Watch gibt es Preissenkungen, und zwar bei den Armbändern und dort auf breiter Front. Alle Nylon-Armbänder und die Sport-Bänder kosten 10 Euro weniger und sind wieder für 49 Euro zu haben.

Auch beliebte Metall-Bänder wie das Milanaise Armband aus geflochtenem Stahl kostet jetzt nur noch 99 Euro. Auch die Gliederarmbänder sind 50 Euro günstiger und kosten jetzt 349 Euro beziehungsweise in Space Black 449 Euro.

Und auch bei den Leder-Armbändern tut sich was. Da sinken die Preise – je nach Ausführung – zwischen 10 und 50 Euro. Ein Preisvergleich kann sich also lohnen.

Im Keramik-Gehäuse und bei der Titanium-Edition befindet sich ein zweites Armband im Lieferumfang. Nicht zuletzt bleibt Apple Watch Series 3 als Vor-Vor-Jahresmodell im Angebot und wird nochmals im Preis gesenkt auf 329 beziehungsweise 359 Euro mit GPS und 229 beziehungsweise 259 Euro, wenn man auf Mobilfunk verzichtet.

Anzeige