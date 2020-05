Powerbeats Pro: In diesen Farben sollen die neuen Sportkopfhörer erscheinen

Mit den Powerbeats Pro stellte Apples Tochter Beats Mitte 2019 einen coolen Sportkopfhörer vor, der viele Eigenschaften und Funktionen der AirPods übernommen hat. Nur langsam kam die Veröffentlichung in Gang und auch die Farbauswahl wuchs erst mit der Zeit. Allerdings entschloss man sich damals für gedecktere Farben, die für ein Beats-Produkt eher untypisch waren. Laut einem neuen Bericht soll sich das bald ändern. Auf der Social-Media-Plattform Weibo (via iMore) brachte man nun vier neue und vor allem knallige Farben für eine Neuauflage ins Gespräch.

Beim Sport geht es wieder bunt zu

Wie es dort heißt, soll man hinter den Kulissen an neuen Varianten in den Farben „Cloud Pink“, „Glacier Blue“, „Spring Yellow“ sowie „Lava Red“ arbeiten. Während die besagte Quelle bislang noch keinerlei Reputation in Bezug auf Leaks besitzt, ist die Glaubwürdigkeit noch nicht vollends geklärt. Dafür spricht allerdings die bisherige Farbauswahl, die man durch neue freundliche Töne aufpeppen könnte.

Zusätzlich dazu gibt es seit geraumer Zeit Gerücht um neue Powerbeats Pro, die mit kleineren Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger aufwarten sollen. Neben optischen Anpassungen für eine bessere Passgenauigkeit sind auch technische Veränderungen zu erwarten.

Nach dem tristen 2019er Modell könnte es 2020 deutlich farbenfroher werden. Welche Farbe wünscht ihr euch?

