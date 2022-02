Plant Apple einen Mac, der in der Tastatur integriert ist?

Als Steve Jobs und Steve Wozniak Apple gründeten, war ihr erster Heimcomputer nicht mehr als ein Bausatz, der aus einer Hauptplatine und einer Tastatur bestand. Einen Monitor musste man sich damals noch einzeln besorgen. Obwohl heute mehr Menschen auf All-in-One-Geräte wie den iMac oder ein MacBook setzen, scheint Apple zu seinen Ursprüngen zurückkehren zu wollen. In einem neuen Patent beschreibt Apple einen Computer, der sich in einem Eingabegerät befindet.

Der Mac, der sich in der Tastatur versteckt

Laut dem Patent sollen sich alle Komponenten eines High-End-Computers in einer Tastatur befinden, die an ein dickeres Magic Keyboard erinnert. Sie soll sich einfach an ein externes Display anschließen lassen und lässt sich drahtlos mit anderen Geräten wie einem Trackpad oder einer Magic Mouse verbinden, um ein vollständiges Computer-Erlebnis zu ermöglichen. Die Patentbeschreibung nennt zudem verschiedene Formate für das Gerät. In einem Beispiel beschreibt Apple, dass sich das Keyboard mit einem Trackpad physisch verbinden lässt, während die Tastatur in einer anderen Anwendung als faltbar beschrieben wird und sich damit für unterwegs eignet.

Grundsätzlich klingt der Ansatz interessant, aber könnte Apple dazu nicht einfach das Display bei einem MacBook weglassen, um denselben Effekt zu erzielen? Ohne die integrierte Batterie könnte Apple viel Platz sparen und schon jetzt einen leistungsfähigen Mac unter einer Tastatur unterbringen. Zudem darf spekuliert werden, ob Apple damit den Mac mini zukünftig ersetzen könnte oder ob der Keyboard-Mac als weiteres Produkt in das Portfolio aufgenommen wird.

Was hältst du von der Idee, einen Mac in einer Tastatur zu integrieren? Würdest du ein solches Produkt kaufen? Wie könnte der Mac dann heißen? Lass deiner Kreativität freien Lauf und teile deine Idee in den Kommentaren.

