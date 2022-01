Philips Hue: Neue Outdoor-Lampen und Lagerfeuer-Effekt

Mit zuverlässiger Regelmäßigkeit veröffentlicht Signify kontinuierlich neue Lampen und Leuchten unter der „Philips Hue“-Marke. Nun kündigen sich drei neue Leuchten für Draußen an, die das Portfolio demnächst erweitern sollen. Dies berichtet die Website The Verge.

Draußen wird es bunt, elegant und modern

Wenn du deine Terrasse oder deinen Hof elegant gestalten möchtest, bietet dir Signify in Kürze die Philips Hue Inara an. Dabei handelt es sich um eine klassische Laternenlampe, die erstmals mit einer Edison-Lampe daherkommt. Die feinen Glühfäden erinnern dabei an die traditionellen Glühbirnen und versprühen damit viel Retro-Charme. Obwohl die Edison-Lampe damit den Weg nach draußen gefunden hat, wird sie nicht einzeln für den Außenbereich verfügbar sein, sondern ist ausschließlich als Teil der Philips Hue Inara erhältlich, die Anfang März für rund 100 US-Dollar verfügbar sein soll.

Möchtest du hingegen etwas Farbe an deine Außenwand bringen, dann kannst du ab März auch zur Philips Hue Lucca greifen. Die Wandlampe weist ein rundes Design auf, dass von umlaufenden Ringen unterstützt wird. Als besonderes Highlight sollst du per App die Farben ändern können. Der Preis liegt ebenfalls bei rund 100 US-Dollar.

Einen modernen Look bringt dir die Philips Hue Resonate. Auch hierbei handelt es sich um eine schicke Wandbeleuchtung, die ab März im Handel sein soll. Für satte 160 US-Dollar soll sie zwar „Licht machen“, aber dient mehr zur atmosphärischen Beleuchtung deiner Wände, da sie wahlweise weiß oder bunt nur nach oben und unten strahlt.

Die App bringt neue Tricks

Neben den neuen Lampen kündigt sich auch ein neues App-Feature an, dass bestehende Leuchtmittel mit Effekten versieht. Im ersten Quartal 2022 will Signify die „Philips Hue“-App aktualisieren und will damit deine Leuchten mit einem Kerzen- sowie Kaminfeuereffekt bedenken. Durch den neuen Leuchtmodus sowie das typische Flackern will das Unternehmen für deutlich mehr Atmosphäre sorgen.

