Pathway: Dieses tolle Mac-Spiel gibt es gerade gratis

Der Epic Games Store bietet mittlerweile eine interessante Alternative für Gamer auf dem Mac. Der Katalog ist zwar recht übersichtlich, dafür glänzt Epic mit regelmäßigen Aktionen. Einmal in der Woche gibt es Spiele aus dem Angebot geschenkt und da sind in schöner Regelmäßigkeit auch Spiele für den Mac mit dabei - jetzt gibt es dabei für kurze Zeit das Strategie-Abenteuer Pathway.

Pathway - charmantes 16-Bit-Abenteuer

Pathway kostet bei Epic regulär 13,99 Euro und ist jetzt als gratis Download zu haben. Wer noch nie was von dem Spiel gehört hat: Es ist eine Rogue-Lite Strategiespiel, das in den 1930-er Jahren im Mittleren Osten und in Afrika spielt, wo ihr auf Entdeckertour geht und Nazis aus dem Weg gehen solltet. Erinnert ein wenig an Indianer Jones, was aber weder schlimm noch öde wirkt. Pathway hat viele gute Kritiken bekommen, reißt einen aber nicht für Stunden mit - es hat da den einen oder anderen Hänger. Charmant sind aber auf jeden Fall 16-Bit-Grafik und Erzähler.

Das etwas eigensinnige Abenteuerspiel ist aber eine sehr gute Ablenkung für zwischendurch.

Gratis Spiele für den Mac: So funktioniert es

Für den Epic Games Store wird ein Account benötigt. Mit Hilfe der kostenlosen Mac-App „Epic Games Launcher” lassen sich Spiele dann kaufen, verwalten und starten. Bei einigen Spielen stehen Versionen für Mac, Windows oder auch für Linux bereit.

Einmal gekaufte Spiele bleiben mit dem Account verknüpft und können jederzeit noch einmal geladen werden, so lang sie bei Epic im Portfolio sind. Bei den Gratis-Spielen bedeutet das auch, dass man sie solange nutzen kann, wie man seinen Epic-Account nutzt. Informationen zu den Mindest-System­vor­aus­setzungen findet man jeweils auf den Seiten der angebotenen Spiele.

Die aktuelle Aktion läuft noch bis zum 25. Juni 16.59 Uhr.