Apple arbeitet an neuem Apple Pencil mit haptischem Feedback

Ein frisch veröffentlichtes Patent verrät ein wenig über die Entwicklungen, die bei Apple in Cupertino heimlich stattfinden (via Patently Apple). Apple-Ingenieure arbeiten demnach an einem neuen Apple Pencil. Der neue Eingabestift bekommt mit der patentierten Entwicklung dabei deutlich mehr Funktionen mit auf den Weg, als die aktuell verfügbare Version der zweiten Generation. Die Patentschrift „Touch-based input device with haptic feedback“ beschriebt dabei einen Eingabestift, der weitere Funktionen über haptisches Feedback steuern lässt. In etwa so, wie man das schon vom iPhone-Display her kennt. Das haptische Feedback kann dann zum Beispiel dafür sorgen, dass man ein besseres Gefühl beim Zeichnen mit dem Stift bekommt. Über die ausgeübte Druckkraf könnte man verschiedene Effekte steuern.

Apple Pencil zukünftig mit mehr Sensorik?

Dazu zeigt Apple weitere Ideen für den Apple Pencil, der als „Stylus #100“ in dem Patent geführt wird. Der Stift könnte demnach Orientierungsdetektoren, Gyroskope, Beschleunigungsmesser, biometrische Lesegeräte, Displays, Sensoren, Schalter, Knöpfe, Schwingspulen und/oder andere Komponenten dazu erhalten, um weitere Bedienoptionen direkt am Stift zu bieten.



Inwiefern man von diesen Ideen etwas in einem der kommenden Apple Pencils sehen wird, ist, wie immer bei einem Blick in Patente, unklar. Es zeigt aber, dass Apple weiter an Verbesserungen arbeitet – die Ideen für einen verbesserten Apple Pencil gehen nicht aus.

Apple hatte den Pencil ursprünglich im Jahr 2015 vorgestellt und dann 2018 im Grunde genommen nur leicht überarbeitet. Eine neue Version des Apple Pencils mit weiteren Pro-Features könnte aber auch schon in diesem Jahr erscheinen. Insider erwarten, dass bereits im kommenden Monat ein Apple-Event stattfinden wird – das wäre natürlich auch ein idealer Termin für neue iPad Pros samt neuem Zubehör.



