Paperlike 2 für iPads ist da: Spezialfolie fertig

Die Displayschutzfolie fürs iPad verfügt über spezielle Eigenschaften und soll so für ein besseres Schreibgefühl sorgen.

Paperlike 2 bald zu haben

Die ersten Unterstützer auf Kickstarter haben in den letzten Tagen eine Versandbestätigung erhalten. Alle übrigen erhalten spätestens Mitte November die Möglichkeit, sich ebenfalls ein Exemplar zu sichern. In einem Paket von Paperlike sind gleich zwei Folien für dasselbe iPad-Modell enthalten, zusammen mit ein wenig Zubehör zur Aufbringung (Feuchttücher, etc.).

Auch die zweite Generation konnte sich auf der Crowdfunding-Plattform durchsetzen. Sie fand mehr als 9.600 Unterstützer, die halfen das Minimalziel von 5.000 Euro deutlich zu überbieten.

Preis, Verfügbarkeit und Kompatibilität

Wenn Sie Paperlike 2 demnächst bestellen möchten, zahlen Sie für ein Paket mit zwei Folien 34 Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Sie erhalten die Folie für all diejenigen iPad-Modelle, die den Apple Pencil der ersten oder zweiten Generation unterstützen. Dazu gehört auch das erst in diesem Jahr veröffentlichte 10,2 Zoll große Apple-Tablet.

Paperlike 2 noch besser

Das Zubehör des Erfinders Jan Sapper wurde in zweiter Generation verbessert. Die Haptik in Verbindung mit der Pencil-Nutzung ist besser als zuvor. Dafür sorgt eine rauhere Oberfläche.

Ein großer Kritikpunkt der ersten Generation: Paperlike verfälschte den Glanz und die Farben. Erfinder Sapper geht das Problem an, indem er bei der neuen Folie auf Nanopartikel und eine viel kleinere Körnung setzt.

Dank einer speziellen Beschichtung auf der Folie fühlt sich der Apple Pencil darauf beinahe an wie auf Papier, ohne das unangenehme Gefühl auf Glas zu schreiben.

