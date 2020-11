„One more thing“ So schaust du das Mac-Event live

Das darfst du heute Abend erwarten

Wie eingangs erwähnt, erwarten wir am heutigen Abend ab 19 Uhr (MEZ) eine historische Veranstaltung. Es wird angenommen, dass Apple nach knapp 15 Jahren vom Intel-Prozessoren auf Apple Silicon umsteigt. Schon im Sommer kündigte man auf der WWDC an, dass ein Umstieg ab Jahresende über die kommenden zwei Jahre erfolgen soll. Entsprechend könnten im Zuge der „One more thing“-Keynote erste Geräte angekündigt werden. Allgemein wird über die Vorstellung eines neuen 13" MacBook Pro, MacBook Air und 12" MacBook spekuliert. Ob Platz für weitere Ankündigungen wie die AirPods Studio oder die AirTags ist, bleibt abzuwarten.

Auf dem Mac

Wer das November-Event auf dem Mac anschauen möchte, der sollte mindestens macOS Sierra (oder neuer) installiert haben. Ist diese Voraussetzungen gegeben, öffnet man einfach Apples Event-Website. Der Livestream startet heute Abend kurz vor 19 Uhr deutscher Zeit.

Auf dem iPhone, dem iPad & iPod touch

Alternativ dazu können Nutzer das Digital-Event live auf dem iPhone, iPad oder iPod touch verfolgen. Voraussetzung ist jedoch iOS 10 oder neuer. Auch hier rufst du lediglich kurz vor 19 Uhr am heutigen Abend die Event-Webseite auf.

Auf Apple TV

Eines der besten Erlebnisse erhältst du natürlich wieder auf deinem Apple TV. Besitzer eines Apple TV HD oder Apple TV 4K benötigen keine Event-App mehr. Apple integriert den Livestream automatisch in der TV-App. Dies ist übrigens auf allen Geräten der Fall , auf denen die TV-App verfügbar ist. Der Stream wird automatisch darin angezeigt. Dadurch kannst du ihn auf deinem Smart TV, iPhone, iPad, Mac (macOS Catalina oder neuer) oder eben dem Apple TV ansehen.

Der einfachste Weg

Bereits seit 2019 bietet Apple einem eigenen YouTube-Stream an. Seither ist er ein fester Bestandteil bei Events und wird auch dieses Mal nicht fehlen. Apple erlaubt damit größere Unabhängigkeit vom Gerät, um den Stream zu verfolgen. Es ist entweder ein Webbrowser oder ein App notwendig. Der Link zum Stream funktioniert bereits.

Hier auf maclife.de

Die Redaktion wird das digitale Apple-Event live begleiten und ebenfalls berichten. Noch während der Keynote wird die Redaktion die Neuheiten einordnen und in gewohnter Manier ausführlich darüber berichten.

Werdet ihr einschalten oder lässt euch das Event kalt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

