Wird MacBook Air zum ersten Apple-Computer mit Apple Silicon?

In diesem Jahr bedachte Apple das MacBook Air mit neuer Hardware. Neben besseren Prozessoren erhielt es endlich auch eine neue Tastatur mit zuverlässigem Scherenmechanismus. Obwohl es sich um ein rundum gelungenes Upgrade handelt, könnte es 2020 nicht das einzige für das Gerät bleiben. Wie die Website MySmartPrice entdeckte, hat Apple eine neue 49,9-W-Batterie mit 4.380 mAh sowohl in einer dänischen als auch einer chinesischen Datenbank registriert, um den dort vorherrschenden Gesetzen genüge zu tun. In einigen Ländern ist es nämlich Pflicht, dass die Hersteller neue Batterien anmelden und sich eine Erlaubnis dafür einholen müssen.

Erster ARM-Mac: Es könnte ein MacBook Air sein

Wie die Website MacRumors anmerkt, verbaut Apple schon jetzt eine 49,9-W-Batterie im MacBook Air, was die Annahme nahelegt, dass es sich dabei um ein neues Modell der beliebten Reihe handelt. Auch der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo geht von einem neuen Modell mit Apple Silicon – also dem Apple Prozessor – zum Jahresende aus. Jedoch gehört die Batterie zu einem Gerät mit der Modellnummer A2389. Dies weicht stark vom aktuellen Modell mit der Bezeichnung A1965 ab.

Es besteht daher die Möglichkeit, dass Apple einen anderen Weg gehen könnte und sogar das 12" MacBook wiederbelebt, nachdem man es Mitte 2019 vollständig einstellte. Das kalifornische Unternehmen könnte dadurch ein neues Einsteigermodell schaffen. Dabei könnte es sowohl beim Preis, der Leistung sowie auch bei der Akkulaufzeit punkten, da Apples Prozessor als sehr effizient als auch leistungsstark gilt.

Natürlich wird sich erst noch zeigen müssen, für welches Produkt Apple die Batterie in den Datenbanken registriert hat, da aktuell nur die Modellnummer vorliegt.

Was glaubt ihr? Erwartet uns noch ein MacBook Air mit ARM-Chip oder wird Apple die Batterie in einem MacBook verwenden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.