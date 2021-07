MagSafe Batterie: So genial sieht es aus, wenn Zubehör Zubehör erhält

Apple hat die externe MagSafe Batterie für das iPhone 12 gerade erst veröffentlicht und schon legt Zubehörspezialist Nomad mit einem ersten Accessoire nach, das sich perfekt in die bereits vorhandene Modelllinie einfügt.

Lederzubehör von Nomad

Erst kürzlich kündigte Nomad neues Zubehör für iPhone und iPad an, das die Gerät in schickes Leder hüllt und schützt. Nun nahm sich das Unternehmen das Design erneut vor und wendete es auf die frisch erschienene MagSafe Batterie an. Dies hat gleich mehrere Vorteile. Während Apple nämlich versäumt, verschiedene Farboptionen für das neue Zubehör anzubieten, kannst du auf diese Weise deine Geräte optisch aufeinander abstimmen.

Daneben lässt sich die Außenhaut aus dem Softtouch-Kunststoff leichter verbergen, der für einige Kritik sorgte, da Apple sonst Silikon verwendete. Das Leder überdeckt diese Unzulänglichkeit problemlos und fühlt sich in der Hand angenehmer an. Zudem kannst du dich zwischen zwei Farbvarianten entscheiden: Braun und Schwarz. Dem Hersteller zufolge entwickelt im Laufe der Zeit eine schöne Patina auf dem Leder, die je nach Verwendung und Umgang unterschiedlich ausfällt.

Preis und Verfügbarkeit

Für Europa nannte Nomad bislang noch keinen Starttermin, aber dieser dürfte erfahrungsgemäß kurz nach dem US-Start liegen, den das Unternehmen für den 20. November angesetzt hat. Beim Preis darfst du dich wohl ebenfalls an den USA orientieren. Dort wird das MagSafe Battery Pack Leather Cover für 35 US-Dollar angeboten. Frühe Käufer:innen erhalten es hingegen schon ab 30 US-Dollar.

Was hältst du von dem Zubehör für das Zubehör? Übertreiben es die Anbieter oder ist dies eine feine Sache, da Apple keine Farbvarianten für die MagSafe Batterie anbietet? Kommt ein Kauf für dich infrage oder ist es zu teuer? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

