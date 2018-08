Philips Adore Spiegelleuchte (Bild: Philips)

Philips Hue Badezimmer-Kollektion vorgestellt. Philips geht in die Vollen. Der Hersteller bietet ab sofort eine neue Badezimmer-Kollektion mit insgesamt sieben neuen Leuchten an. Teil davon ist auch der beleuchtete Adore Spiegel. Zuletzt präsentierte das Unternehmen zudem weitere Beleuchtung für den Garten.

Ab sofort ist die neue Badezimmer-Kollektion von Philips Hue im Handel. Sie trägt den Namen Adore. Eine der Ideen: Am Morgen helles, aktivierendes Licht zum Schminken oder Rasieren für einen perfekten Start in den Tag bieten. Abends hingegen warmweiß gedimmtes Licht für ein entspannendes Bad in der Wanne bereitstellen, oder zum Zähneputzen für die Kinder sowie ein gedimmtes Licht für den nächtlichen Kurzbesuch im Bad.

Spiegel-Leuchte

Highlight der neuen Kollektion ist die Philips Hue Adore Spiegelleuchte, über die wir vor kurzem schon informierten. Den runden Spiegel umgibt ein LED-Leuchtenring. Den können Sie wie bei allen Mitgliedern der Hue Adore Badezimmer-Reihe in der Lichtfarbe von Warmweiß bis Tageslichtweiß (2.200 bis 6.500 Kelvin) regulieren.

Natürlich können Sie alle neuen Leuchten einfach in ein vorhandenes Hue-System integrieren. Sie verfügen über einen kabellosen Dimmschalter und vier vorab eingestellte Lichtszenen. Allesamt erfüllen Sie die Anforderungen der Schutzklasse IP44. Spritzwasser und Wasserdampf können den Leuchten nichts anhaben.

Philips Hue Adore 3er Spot (Bild: Philips)

Die Adore-Produkte im Überblick

Die Philips Hue Adore Deckenleuchte wird zum Preis von 199,99 Euro (UVP) angeboten. Der Straßenpreis liegt deutlich darunter. Sie bietet ein fest verbautes Leuchtmittel mit 2.400 Lumen und einer Lebensdauer von 30.000 Std.

Daneben bekommen Sie die Philips Hue Adore Wandleuchte zum Preis von 169,99 Euro (UVP). Auch sie verfügt über ein fest verbautes Leuchtmittel mit 2.400 Lumen von 30.000 Std. Lebensdauer.

Außerdem gibt es einen Philips Hue Adore 1er Spot zum Preis von 79,99 Euro (UVP). Dieser bietet 250 Lumen mit einem wechselbaren Leuchtmittel, das eine Lebensdauer von 15.000 Std. bietet. Ebenfalls erhältlich ist der Philips Hue Adore 2er Spot zum Preis von 129,99 Euro (UVP). Daneben bekommen Sie den Philips Hue Adore 3er Spot zum Preis von 179,99 Euro (UVP) und eine Variante mit runden Spots zum gleichen Preis.

Zu guter Letzt gibt es die bereits angesprochene Philips Hue Adore Spiegelleuchte zum Preis von 249,99 Euro (UVP). Sie verfügt über ein fest verbautes Leuchtmittel mit 2.400 Lumen und einer Lebensdauer von 30.000 Std.

