23.07.2018 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Philips ist weiterhin versucht, sein Sortiment in den Gartenbereich auszuweiten und hat nun einen Lightstrip vorgestellt, der auch im Außenbereich eingesetzt werden kann.

Philips hat mit dem Hue White and Color Ambiance LightStrip Outdoor einen neuer Lightstrip für draußen vorgestellt. Die Lichtschlange ist wie gewohnt über die Hue-App und über Siri sowie HomeKit ansteuerbar und lässt sich mit dem Dienst IFTTT auch in Szenarien einbinden, die außerhalb der Möglichkeiten von HomeKit liegen. Theoretisch könnte man sogar mit einer blinkenden Lichtschlage auf eine eintreffende E-Mail oder auf Wetterumschwünge reagieren.

Der Hue White and Color Ambiance LightStrip Outdoor ist je nach Version 2 oder 5 Meter lang. Eine Alternative dazu ist der Osram Smart+, der die gleiche Funktion erfüllt.

Zum Lieferumfang gehören neben der Lichtschlange auch ein Verlängerungskabel und ein Netzteil, wobei beide für den Einsatz im Freien geeignet sind. Offiziell sind die beiden Lichtschlangen noch nicht angekündigt worden sondern nur auf der niederländischen Website von Philips entdeckt worden. Deshalb ist auch noch nicht bekannt, wann die Philips Hue Lightstrips in den Handel kommen werden. Es gibt Hinweise darauf, dass die kurze Version rund 80 Euro kosten wird und die 5 Meter lange Lichtschlange für rund 130 Euro verkauft wird.

Philips veröffentlicht großes Update für seine Hue-App Mit seinem Beleuchtungssystem Hue bietet Philips bereits seit 2012 verschiedene smarte Lampen und Glühbirnen an.

Gerade im Garten kann die richtige Beleuchtung für unterschiedliche Stimmungen sorgen. Philips hatte sein Hue-Sortiment schon im Mai 2018 um Outdoor-Designs – von Pollerleuchten am Wegesrand über Wandleuchten bis hin zu Spots, die Hecken, Bäume oder gar Skulpturen in Ihrem Garten in das richtige Licht rücken, ist für jeden etwas dabei. Die Pollerleuchte Calla kann im Basispaket für 139,99 Euro vorbestellt werden, während der Außenstrahler Lily für 129,99 Euro angeboten werden. Daneben gibt auch die Wand-, Wege- und Sockelleuchten Lucca, Tuar und Turaco, die ab 69,99 Euro erhältlich sind.

