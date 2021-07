MacBook Air mit M2-Prozessor soll 2022 erscheinen

Ein neues MacBook Pro mit Apple Silicon wird wohl noch 2021 erscheinen, aber was ist mit dem MacBook Air? Dieses Notebook war das erste, das den neuen M1-Prozessor von Apple ohne Lüfter verkraftete, doch was wird mit dem Nachfolger? Der soll einem Gerücht nach in der ersten Jahreshälfte 2022 erscheinen und mit dem M2-Prozessor ausgerüstet sein.

Das neue MacBook Air, das in der ersten Hälfte des Jahres 2022 erscheinen soll, wird in vielen Farben erhältlich sein - wie der iMac, der dieses Jahr erschien.

Das Gerücht stammt von DylanDkt und wurde über Twitter veröffentlicht. Der ist kein Unbekannter - er hatte Details über den neuen M1 iMac und das iPad Pro 2021 gehabt, bevor Apple die Geräte veröffentlichte.

Von der Redaktion empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an dritte übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Apple hatte bei der Vorstellung des ersten iBook schon einmal Farboptionen vorgestellt. Damals steckte in dem Notebook noch ein PowerPC-Prozessor und ein sehr einfaches LCD. Das Gehäuse war aus Kunststoff.

Wir sind gespannt, ob Apple beim MacBook Air eine neue Display-Technik einführt, wie das auch beim iPad Pro geschah.

Bist du an einem MacBook Air in Farbe interessiert? Schreibe deine Meinung in die Kommentare.

Produkthinweis Produkthinweis 2021 Apple iPad Pro (11", Wi-Fi, 128 GB) - Space Grau (3. Generation) 817,95 €

Anzeige