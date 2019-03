Am Montag überraschte Apple mit einem neuen iPad Air sowie einem neuen iPad mini. Die beiden Geräte verfügen über bessere Displays, bessere Kameras sowie den leistungsstarken A12 Bionic Chip. Eine Sache ging jedoch in der Ankündigung etwas unter: Bei den „Wi-Fi + Cellular“-Modellen liefert Apple nun keine Apple-SIM mehr mit oder integriert sie gar in die Hardware. Stattdessen dürfen sich die Nutzer nun über eine zusätzliche eSIM freuen.