18.03.2019 - 15:24 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Auch das iPad der 3. Generation versteht sich auf den Apple Pencil, der für 99 Euro zusätzlich erworben werden muss. (Bild: Apple)

Überraschung: Es kehrt zurück. Das iPad Air ist wieder da und bietet mehr Leistung als je zuvor. Mit neuestem A12 Bionic Chip, True Tone Display und sogar Apple Pencil-Unterstützung veröffentlichte Apple heute eine neue iPad-Generation. Es wiegt weniger als 500 Gramm und bietet dennoch ein großes 10,5-Zoll-Display. Damit zieht das neue Air gleich mit der zweiten iPad-Pro-Generation und übertrumpft es sogar in Sachen Performance.

Seit Wochen gab es Gerüchte um ein neues iPad. Viele Experten nahmen allerdings an, dass es sich schlicht um die 7. Generation des iPads handeln wird. Apple stellte jedoch heute Morgen den Apple Store überraschend offline und pflegte eine neue Generation des iPad Air ein. Nachdem das MacBook Air bereits im letzten Herbst aktualisiert wurde, kehrt damit auch das leichte iPad zurück.

Altes Design, alter Name, altes Zubehör

Nach langer Pause verwendet Apple wieder den Namen iPad Air. Die dritte Generation der Modellreihe lehnt sich deutlich an das 10,5-Zoll-iPad-Pro aus 2017 an. Dieses wurde daher gleichzeitig mit der Einführung des neuen Air aus dem Programm genommen. Das neue Tablet bedient sich nämlich nicht nur optisch am alten Pro-Tablet, sondern darf sich über die Unterstützung des Apple Pencils sowie des Smart Keyboards freuen. Überraschenderweise sind sowohl der Pencil als auch das Keyboard voll mit dem iPad Air kompatibel. Letzteres ist dem Umstand geschuldet, dass Apple nun auch den Smart Connector verbaut hat.

Geschickte Verwertung: Altes Gehäuse mit neuem Kern

Mit dem iPhone XS und iPhone XR führte Apple im vergangenen Jahr den A12 Bionic Chip ein, der mittels Neural Engine einen deutlichen Leistungsschub zum Vorgänger erhielt. Eine verbesserte Version A12X kam dann nur kurze Zeit später im iPad Pro zum Einsatz. Für das neue iPad Air wird jedoch „nur“ der A12 Bionic verwendet, der allerdings ausreichend Leistung für die kommenden Jahre liefern wird. Apple verspricht mit dem Chip eine bessere künstliche Intelligenz, die für Fotos, Spiele, Augmented Realitiy und mehr eingesetzt wird. Beispielsweise soll sich dies auch beim Multitasking sowie Videoschnitt bemerkbar machen.

(Bild: Apple)

Ein Display, das die Augen schont

Anders als das iPad (6. Generation) verfügt das iPad Air (3. Generation) erstmals auch über ein True Tone Display, das mit seinem ständigen Weißabgleich für natürlichere Farben sorgt. Gleichzeitig erhöht Apple die Helligkeit sowie den Farbraum auf ein anspruchsvolles Niveau (P3). Die Erhöhung der Helligkeit sowie der Einsatz einer Antireflex-Beschichtung macht Inhalte auf dem Display bei Sonneneinstrahlung deutlich besser erkennbar. Jedoch verzichtete man auf die Einführung der ProMotion-Technologie, die die Bildwiederholungsrate auf den iPad-Pro-Modellen erhöht. Dies hätte sich vor allem bei der Benutzung des Apple Pencils bemerkbar machen können, der nun ebenfalls unterstützt wird.

Verhaltene Kameratechnik

Wie schon beim Design setzt Apple auch bei der Kameratechnologie auf Altbewährtes. Die Rückkamera weist mit Ihrer 8-Megapixel-Kamera und weiterhin fehlendem Blitz keine Neuerungen im Vergleich zum iPad (6. Gen.) auf. Die Frontkamera werte Apple hingegen ordentlich auf und setzt nun auf eine FaceTime HD Kamera mit 7 Megapixeln. Die Verbesserungen erlauben nun auch hochauflösende Videoaufnahmen in 1080p, während nun auch Auto HDR für Fotos und Videos verfügbar ist. Porträtaufnahmen sind hingegen weiterhin den Pro-Modellen vorbehalten, die mit der innovativen TrueDepth Kamera daherkommen.

(Bild: Apple)

Anschlüsse: Noch kein Wechsel zu USB-C

Das iPad Air 3 könnte zu den letzten Apple-Produkten mit Lightning-Anschluss gehören. Sowohl beim Mac als auch beim iPad Pro setzt Apple bereits auf USB-C. Das iPhone könnte ebenfalls in diesem Jahr auf den neuen Standard wechseln. Jedoch macht man beim Air eine weitere Sache anders. Apple hat sich dazu entschlossen dem 3,5-mm-Klinkenanschluss eine weitere Chance zu geben und belässt diesen weiter an der Oberseite des Tablets. Hinzugekommen ist jedoch der bereits erwähnte Smart Connector, der Ihnen den Anschluss des Smart Keyboards oder anderer Accessoires erlaubt.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue iPad Air kann ab sofort im Apple Store bestellt werden. Es ist in Silber, Space Grau und Gold mit 64 GB oder 256 GB Speicherplatz verfügbar. Die Wi-Fi-Variante mit 64 GB startet bei 549 Euro, während das Modell mit Wi-Fi + Cellular ab 689 Euro zu haben ist.

Als Zubehör können Sie den Apple Pencil (1. Generation) für 99 Euro, das Smart Keyboard für 179 Euro oder das Smart Cover aus Polyurethan (Weiß, Anthrazit, Sandrosa, Papaya) für 55 Euro mitbestellen. Letzteres ist auch als Leder-Variante (Schwarz, Sattelbraun, Mitternachtsblau, Rot) für 79 Euro erhältlich.

